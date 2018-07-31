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Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
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Красотки, расставшиеся с «утиными» губами 

Рамблер 1 час назад
Некоторые время назад модницы оценили все преимущества косметологической новинки — филеров. С помощью наполнителей девушки не только изменяли контуры лица, но и увеличивали губы. Это стало даже модным трендом и редкая звезда обошлась без такой манипуляции. Однако чуть позже красавицы с утиными ртами осознали, что такие огромные губы их не украшают, и начали избавляться от них.
1. Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова неоднократно экспериментировала с имиджем, и увеличение губ было одним из таких экспериментов. Потом Юлия всё-таки отказалась от такого тюнинга, и поклонники певицы одобрили возвращение к естественному виду.
2. Телеведущая и диджей Маша Малиновская — ещё одна любительница перемен. Над её неестественно большими губами не посмеялись только ленивые, так что в конце концов девушка решилась на их уменьшение.
3. Звезда шоу Comedy Women Екатерина Варнава недавно удивила фанатов трансформацией: она избавилась от утрированно крупных губ и вернула прежнюю форму.
4. Певица Алекса — типичная жертва пластического хирурга. После инъекций губы распухли так, что стали смотреться инородно. Девушке пришлось ходить на восстанавливающие процедуры, а потом и вовсе удалить биогель, который использовал врач для увеличения губ.
Женский форум2
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