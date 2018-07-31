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Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
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Ирина Шейк умилила Сеть снимком с птенцом 

WDay.ru 3 часа назад
Очередной пост модели в Instagram бьет рекорды по популярности.
32-летняя Ирина Шейк почти каждый день выкладывает в сеть свои селфи или рекламные кадры. И все они, конечно, становятся очень востребованными среди ее армии поклонников. Подтверждение этому факту — миллионы лайков и комментариев. Да что говорить, даже хейтеры не могут придраться к идеальной внешности звезды, так что негатива на ее страничке не встретишь.
Однако последний пост супермодели, где она предстала без макияжа с маленьким утенком в руках, точно побьет рекорды по популярности. За несколько часов фотографию одобрили более 230 человек…
@irinashayk
Также многие фанаты Ирины принялись гадать, где была сделана эта публикация. Явно не в городской квартире Шейк в Нью-Йорке!
Однако модель, как и в большинсве случаев, оставила все вопросы подписчиков без ответа. Есть предположение, что знаменитость сделала кадр во время отдыха у бабушки в Башкирии. В прошлом году она, кстати, уже радовала сеть снимками в курятнике (их можно найти в нашей галереи ниже). Хотя для подобного кадра Ирина могла не ехать в Россию, а, к примеру, остановиться в каком-либо популярном эко-отеле Америки со своим возлюбленным Брэдли Купером и их годовалой дочкой Леей.

Кстати!

Ирина Шейк, судя по ее микроблогу, очень любит животных. По крайней мере, при любом удобном случае она выкладывает селфи то с котенком, то с щенком… А вот семейных кадров супермодели с гражданским мужем и ребенком не найти. Звезда тщательно оберегает свою личную жизнь.
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