Такая любовь: драки звезд и их последствия

Аудиторию привлекают звезды и острые происшествия — так что может быть интереснее драк между знаменитостями? Сегодня мы предлагаем вашему вниманию несколько ярких случаев, когда кумиры миллионов не смогли разобраться на словах.

Как побоище в ночном клубе могло повредить Олимпиаде? Чем закончилась многолетняя вражда двух рок-звезд? И во что может вылиться ссора между любовниками?

Кид Рок и Томми Ли. «Я бы вырубил эту деревенщину»

Две брутальные рок-звезды, влюбленные в роковую блондинку Памелу Андерсон — от кого, как не от них было ждать яростной драки?

И драка действительно случилась — но, как это часто бывает в жизни, все произошло несколько скромнее.

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На церемонии MTV Video Music Awards 2007 года драчуны практически ничего не успели — их мгновенно растащила охрана.

«Я бы вырубил эту ревнивую, никому не нужную деревенщину, — сокрушался Томми Ли. — Но перед тем, как мой кулак встретился с его мерзкой харей, на меня накинулись охранники заведения, скрутили и повели на выход, угрожая, что сломают руку, если шевельнусь».

Барабанщик Motley Crue также заявлял, что все начал Кид Рок, причем вел он себя совсем не по-мужски: «Вечер начался отлично: восхитительная Памела пришла и посидела но моем колене, я получил СМС-ку от Пи Дидди, звавшего поболтать с ним, присоединился к нему и офигенной Меган Фокс … И тут, значит, чувствую похлопывание по плечу от этого товарища — ну, встаю и хочу приобнять его, типа «Здорово, чувак, как дела?» И вдруг он бьет меня по лицу… да и удар-то был так себе, скорее пощечина… Позорник, короче».

Сам Кид Рок отрицал говорил, что конфликт является итогом долгой вражды: «Это продолжается уже 5 лет. Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой человек в стране, в мире. Мне противно даже от того, что мое имя упоминается с ним в одном предложении.

Последний раз мы общались, когда я разводился с Памелой. Он взял ее сотовый и начал написывать мне какую-то дичь. Это было просто безумие».

Рок утверждал, что напрямую конфликт с Андерсон не связан, но тем не менее добавлял: «Я знал, что не стоило сходиться с этой женщиной. С ней твоя жизнь превращается в цирк».

Крис Браун и Рианна. «Она плюнула в меня кровью»

Порой, однако, женщина является и прямым участником конфликта. Такой инцидент случился между певцами Крисом Брауном и Рианной.

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Артистка из Барбадоса должна была петь на церемонии вручения премии «Грэмми», но выступление сорвалось, а в СМИ появились сообщения, что девушка попала в аварию. Впрочем, эта версия просуществовала недолго, и стало известно, что причина нетрудоспособности Рианны — драка с бойфрендом.

Певица рассказала, что все началось, когда она увидела на телефоне Брауна текстовое сообщение от другой женщины:

«Я поймала его с поличным, а он все равно не признавался. И я разозлилась. В итоге дошло до того, что он применил ко мне насилие. Это было ужасно».

Крис Браун же рассказывал, что сначала волю рукам дала именно Рианна:

«Она взбесилась, бросила в меня телефоном, начала бить, а мы сидим в тесном «Ламборджини»… Насколько я помню, она пыталась пнуть меня, ну и в конце концов я ударил ее по-серьезному, кулаком. Я разбил ей губу, и когда увидел это, то был в шоке — зачем я это сделал?

А дальше… она плюнула в меня кровью, и это меня еще больше взбесило — мы же едем, зачем это делать? Еще она пыталась забрать мой телефон и выкинуть в окно».

Браун также рассказывал, что Рианна схватила его за промежность, а он укусил ее за руку.

Силы дерущихся, понятное дело, были неравны, так что большинство повреждений пришлось на долю девушки.

На долю Брауна же пришлась вся тяжесть правовой ответственности. Он был признан виновным в преступном нападении и приговорен к 5 годам заключения условно, а также к 6 месяцам общественно-полезных работ.

Кроме того, Брауна обязали посещать психолога и запретили в течение 5 лет приближаться к Рианне ближе, чем на 50 метров, а на публичных мероприятиях — ближе, чем на 10 метров.

Крис Браун и Дрейк. Побоище в ночном клубе

Как ни странно, на этом история не завершилась. Браун и Рианна продолжали то сходиться, то расходиться, а в итоге их непонятные отношения вылились в поистине масштабное побоище.

Правда, здесь девушка выступила уже косвенным фигурантом, а реальным противником Брауна стал канадский рэпер Дрейк.

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Официально причины случившегося в фешенебельном ночном клубе Нью-Йорка так и не были названы, но, согласно источнику газеты New York Post, от столика, где сидела компания Дрейка, столику Брауна была передана бутылка шампанского с запиской, где канадец якобы написал: «Я трахаю любовь твоей жизни, смирись».

После такого конфликт не мог не разгореться — и бутылки уже начали не передаваться, а летать по воздуху в разные стороны. В итоге интерьер клуба был основательно испорчен и засорен битым стеклом.

Но главное — в потасовке действительно пострадало немало людей. Были среди них и случайные посетители…

Досталось и телохранителю Брауна, и даже звезде баскетбола — французу Тони Паркеру . Один из осколков попал ему в глаз, повредил роговицу и поставил под серьезный вопрос участие в лондонской Олимпиаде. Для того, чтобы выступить на турнире, Паркеру пришлось использовать защитные очки.

В конце концов, рассечение на подбородке получил сам Крис Браун.

Тем не менее, при всей кровавости произошедшего, к ответственности так никого и не привлекли, так как конкретных виновников выявить не удалось.

Оливье Мартинес и Габриэль Обри. Избит и осужден

Еще один любовный треугольник, завершившийся дракой, произошел между актрисой Холли Берри, актером Оливье Мартинесом и канадской фотомоделью Габриэлем Обри.

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Инцидент случился, когда Обри, к тому времени расставшийся с актрисой, приехал навестить их общую дочь — Налу. Берри в то время жила с новой пассией — Мартинесом — и двое мужчин совершенно не смогли поладить. Произошла стычка, поставившая модельную карьеру канадца под определенный риск.

Канадцу не повезло вдвойне — ведь именно его в итоге признали зачинщиком драки. Хотя Мартинес отделался лишь ссадинами на кулаках, на его сторону встала Берри.

Манекенщик, утверждавший, что актер напал на него и угрожал убить, остался в меньшинстве. В итоге Обри был лишен права опеки над дочерью и получил судебный запрет приближаться к ребенку, Мартинесу и Берри ближе 100 ярдов.

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Актерская пара же поженилась и прожила в браке три года, родив сына Масео.