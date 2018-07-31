Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана

Сергей постоянно будоражит умы фанаток своими обнаженными формами. В его микроблоге огромное количество снимков в стиле ню.

Для того чтобы в 48 лет продолжать сводить с ума миллионы женщин стриптизер тщательно следит за своим телом. Проводит много времени в спортивном зале и занимается плаванием.

Однако артист с гордостью показывает не только свои упругие бицепсы и ягодицы. Он часто хвастается подросшим сыном Архипом. К примеру, на одном из последних опубликованных снимков Глушко позирует вместе с наследником. Юноша значительно подрос и похорошел.

@tarzan___official

Подписчики отметили, что подросток взял от родителей только самое лучшее, поэтому вырос невероятным красавцем и даже смог затмить стареющего отца-стриптизера. По словам фолловеров, Архипу достался мамин разрез глаз, а также папин нос и овал лица.

"Красавчики. Вся семья изумительная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Вам бы еще 😊красивых и талантливых людей должно быть больше", "Красавец! И на вас, и на Наташу похож одновременно 👍", "Удивительно, как видно и Тарзана и Наташу! Красивый сыночек получился😍", "Ааааа! Двое из ларца — одинаковы с лица! Ой, переплюнет батьку, Архип!", "Яблонькой от яблоньки)))", "Какой красавчик! Есть кому семейный актерский бизнес подхватить", — писали восторженные поклонники.