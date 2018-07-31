Поклонники не узнали Оксану Федорову

В сети в очередной раз обсуждают внешность Оксаны Федоровой , которая некогда считалась самой красивой женщиной мира. В погоне за красотой Федорова увлеклась пластикой, и теперь поклонники каждый раз при виде ее новых фотографий недоумевают, зачем Оксане понадобилось менять и так безупречную внешность.

Выиграв в 2002 году титул «Мисс Вселенная», Оксана Федорова для многих россиян до сих пор остается самой красивой женщиной, когда-либо побеждавшей в этом конкурсе. У нее множество поклонников, ежедневно радующихся новым снимкам и восхищающихся ее красотой. Однако в последнее время энтузиазма у них поубавилась, ведь на фото Оксаны предстает пусть и красивая, но все-таки другая женщина. На одном из последних снимков Федорова предстала в шляпе. Женщина отмечает, что на отдыхе шляпы — ее неизменный и практически обязательный аксессуар. Однако поклонникам было сложно оценить, насколько головной убор идет Оксане, потому что все их внимание было сконцентрировано на лице. Пародоксальным образом, на некоторых фотографиях Федорова очень напоминает себя прежнюю, даже во времена молодости, а на других выглядит совершенно иным человеком. И ее новый снимок из второй категории.

@fedorovaoksana

Поэтому неудивительно, что обсуждение внешности Оксаны вспыхнуло с новой силой. Возможно, именно шляпа и подчеркнула изменившееся лицо Федоровой, ведь обычно она прикрывает его волосами. На этот раз поклонники уверились и в том, что губы женщина тоже решила увеличить, и также неудачно. «Ой, как вы изменились, Оксана» «Перекроила все лицо и главное не в лучшую сторону» «Это же даже не Федорова» "Лицо изменилось. Что стало с губами? Гель плохо закачали? Глаза другие, овал лица. Зачем нужна была пластика? Ведь была красота" "Какая была красивая раньше, сейчас ужас, не узнать" "Вот пример того как люди портят лицо пластикой" Сама Федорова никак не комментирует изменения в своей внешности и даже не заговаривает на эту тему. Вместо этого она предпочитает заниматься более полезными делами — участвовать в благотворительных проектах и писать книгу о стиле, для создания которой она нередко советуется с поклонниками.

Видимо, Оксана не замечает или не беспокоится об изменившейся внешности. Хотя она легко могла бы обойтись и без всяких операций, как недавно выяснилось. Опубликовав фотографию с русыми волосами, Федорова удивила поклонников тем, что резко помолодела лет 10. Впрочем, темный цвет ей все равно идет больше, считают фанаты.