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Меньшова: «Мой пластический хирург перестарался»
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«Мой пластический хирург перестарался»: Признание Меньшовой 

Дни.ру 3 часа назад
Юлия Меньшова отреагировала на ажиотаж, который поднялся, когда она обнародовала фото, где позирует без макияжа. Популярная артистка и телеведущая в язвительной форме высказалась в ответ на критические отзывы.
Едва Юлия Меньшова выложила снимок из отпуска, на котором представлена в максимально естественном виде, как в комментариях к кадру поклонники разделились на два лагеря и стали ожесточенно препираться. Первые уверяли, что публичные люди должны выкладывать в соцсети только снимки, на которых они запечатлены, так сказать, при полном параде, вторые, наоборот, ссылаясь на то, что, мол, звезды тоже люди, рассказывали о необходимости прощать им недостатки во внешности.
Положить конец дискуссии решила сама Меньшова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала два снимка. На первом Юлия строит смешную мордочку, на втором просто улыбается. Причем на обоих фото актриса снова запечатлена без грамма косметики.
"Самый главный вопрос инстаграма: " ЧТО С ЛИЦОМ?" Люблю его — отдельно. Настало время признаться. Мой пластический хирург, безусловно, перестарался, и вообще-то ВОТ ОНА ИСТИННАЯ ПРАВДА, НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦО (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написала Меньшова.
Далее телеведущая сообщила: "Каждая нормальная фотография (см. далее) стоит титанических усилий художников по гриму, ну и немыслимый фотошоп (ясен пень!). На телик приезжаю за сутки, чтобы привести себя хоть в какой-то вид, чтоб не стыдно было людЯм показаться. Насчет " побухиваю" ли я? Ну, естессно…А как вы хотите? С таким-то лицом жить — попробуйте сами…" — завершила свой пост Юлия.
Очевидно, что такой язвительной подписью актриса попыталась ответить всем недоброжелателям. Многие подписчики по достоинству оценили юмор Юлии и поддержали ее. "да у Юли лицо — дай Бог каждому такое в 49 лет!", "Просто молодец. как надоели эти не естественные физиономии", "Юля Владимировна браво", "Юля. у Вас все в порядке и с лицом и юмором и с талантом.. Обожаю Вас!" — высказались поклонники.
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