Кто разбил счастливую семью Ани Лорак

Супруг певицы Ани Лорак — Мурат Налчаджиоглу был замечен в караоке-баре в компании жгучей брюнетки. Как оказалась, мужа звезды обольстила тусовщица из Киева Яна Беляева.

Яна настоящая бизнесвумен — в Instagram продает одежду и обувь. Ее клиенты такие же успешные молодые и драйвовые, как и она сама.

В свободное от тяжелых рабочих будней время Беляева много путешествует по миру, развлекается в ночных клубах и, как выяснилось, зажигает с чужими мужчинами. Не забывает красавица и про гранит науки. В социальной сети Яны — Facebook в графах, отражающих место работы и учебы, сиротливо указанно "Академия адвокатуры Украины". К сожалению, год поступления или окончания учебного заведения не прописан.

facebook.com/yana.belyaeva.526

Также известно, что брюнетка частая гостья в баре Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре украинской столицы, сообщает Super. Предположительно там и состоялось знакомство бизнесвумен и супруга певицы.

facebook.com/yana.belyaeva.526

Напомним, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. Отметим, что сама артистка занята работой. Позже в незнакомке узнали киевлянку Яну Беляеву. Ани в это время летает с одного музыкального фестиваля на другой, а также гастролирует с собственным грандиозным шоу.

Ани и Мурат в браке с 2009 года. Они поженились после четырех лет романа. В 2011 году Лорак родила избраннику дочь Софию. Артистка часто делится идиллическими снимками с супругом и наследницей в соцсетях. Изображения счастливого семейства периодически украшает обложки модных глянцевых журналов.