Однополые браки знаменитостей 

Композитор и певец Элтон Джон никогда не скрывал, что является приверженцем однополых отношений. Но в 2005 году он сыграл свадьбу с канадским продюсером и режиссёром Дэвидом Фёрнишем, и это событие стало сенсацией. Супруги и по сей день живут счастливо и успели обзавестись двумя сыновьями, которых им подарили суррогатные матери. А какие ещё знаменитости выбирают представителей своего пола?
1. Звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон с 1998 по 2003 год была замужем за британским профессором Мозесом, от которого родила сына и дочь. В 2003 году на общественной акции она познакомилась с активисткой Кристин Мариони, с тех пор они вместе.
2. Знойный пуэрториканец Рики Мартин сводил мир с ума в девяностых зажигательными хитами. О личной жизни о долго молчал, но в 2010 году сделал заявление о своей гомосексуальности. К тому времени у Рики было уже двое сыновей-близняшек от суррогатной матери. В 2018 году певец заключил брак со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом.
3. Актриса и режиссёр Джоди Фостер открыто заявила, что является лесбиянкой, на церемонии вручения премии «Оскар» в 2013 году. Рядом с Фостер и прежде не замечали мужчин, хотя она обзавелась двумя сыновьями. С 2014 года Джоди состоит в браке с фотографом и актрисой Александрой Хедисон.