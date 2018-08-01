Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2» 

Музыкальное шоу «Фабрика звёзд-2» стартовало в 2003 году. Продюсером проекта на этот раз стал Максим Фадеев, а в победители вышли Елена Темникова, Елена Терлеева и Полина Гагарина. А что стало с другими участниками второй «Фабрики звёзд»?
1. Ираклий Пирцхалава стал популярным, исполнив на «Фабрике» песню «Вова-чума». В 2009 году после выхода второго альбома певец пропал из поля зрения, но в новь покорил публику в шоу «Один в один!». В 2016 году вышел третий альбом Ираклия. Также артист владеет рестораном. Долгое время он был женат, в браке появилось два сына, но в 2014 году семья распалась.
2. Пьер Нарцисс был самым колоритным участником шоу. Темнокожий камерунец мгновенно стал любимцем аудитории, когда спел нетленку про «Шоколадного зайца». Первый альбом Пьера публика приняла хорошо, артист был нарасхват на шоу и концертах. В 2009 году он женился и обзавёлся дочкой. В 2017 году разгорелся скандал: Нарцисса обвинила в изнасиловании журналистка. Позднее в насилии и злоупотреблении алкоголем его обвинила и супруга, к настоящему моменту уже бывшая.
3. Юлия Савичева попала на «Фабрику звёзд» в 16 лет, она стала самой юной участницей шоу. Несмотря на то, что Савичева не стала призёром, Максим Фадеев пригласил её к сотрудничеству, которое длится и по сей день. В 2004 году певица представляла Россию на «Евровидении», ещё через год она выпустила первый альбом. Сейчас она востребованная певица, которую регулярно приглашают на различные мероприятия. Кроме того, певица — ещё и счастливая жена и мать. С будущим супругом она познакомилась в 2003 году, в 2014 вышла замуж, а в 2017 родила долгожданную дочь.