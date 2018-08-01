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Звезды, которых атакуют прыщи
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Звезды, которых атакуют прыщи 

Рамблер 3 часа назад
Фанаты знаменитостей, любуясь на фотографии, уверены, что их любимцы идеальны: у них нет проблем с волосами, им ничего не стоит поддерживать отличную физическую форму, а кожа совершенна. Между тем, многие звёздные красотки испытывают серьёзные проблемы, поскольку далеко не всем от рождения достаётся безукоризненная внешность. Эти красавицы вынуждены за тоннами грима скрывать прыщи.
1. Сальма Хайек без стеснения рассказывает, что прыщи досаждают ей постоянно. Актриса всю жизнь пытается справиться с этой проблемой, но, похоже, окончательно победить акне ей не удаётся.
2. Наоми Кэмпбелл всегда выходит на люди с плотным слоем тонального крема на лице. Дело в том, что мелкие высыпания преследуют фотомодель уже много лет.
3. Кэмерон Диаз мучается от проблемной кожи на лице с юного возраста. Несмотря на то, что актрисе уже 45, она всё так же страдает от юношеских прыщей.
4. Виктория Бекхэм выглядит совершенством и, кажется, у неё вообще нет недостатков. На самом деле экс-солистка Spice Girls и модельер страдает от крошечных прыщиков на щеках, которые она упорно скрывает под внушительным слоем грима.
5. Кейт Мосс довольно долго вела нездоровый обрах жизни и теперь пожинает плоды. Прыщи, пигментные пятна и морщины она пытается маскировать корректорами, но это плохо получается.
Женский форум
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