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Татьяна Овсиенко хочет стать матерью в 51 год
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Татьяна Овсиенко хочет стать матерью в 51 год 

Рамблер 3 часа назад
В недавнем интервью певица призналась, что вместе со своими гражданским супругом, 51-летним Александром Меркуловым, мечтает о детях. Муж предлагает воспользоваться услугами суррогатной матери, однако Татьяна хочет попробовать родить сама.
Пара вместе уже девять лет, супруги прошли через многое — жили в разлуке, когда бизнесмен Меркулов находился в СИЗО. Однако теперь беда позади, и Татьяна и Александр задумались о собственных детях. При этом, конечно, семья понимает, что "времени на материнство осталось не так уж и много".
Напомним, что у Татьяны Овсиенко уже есть взрослый приемный сын Игорь. Певица увидела мальчика во время благотворительной акции в детском доме в Пензе, узнала, что у него порок сердца и захотела помочь, а потом взяла в семью.
Женский форум7
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