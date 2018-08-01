Татьяна Овсиенко хочет стать матерью в 51 год

В недавнем интервью певица призналась, что вместе со своими гражданским супругом, 51-летним Александром Меркуловым , мечтает о детях. Муж предлагает воспользоваться услугами суррогатной матери, однако Татьяна хочет попробовать родить сама.

Пара вместе уже девять лет, супруги прошли через многое — жили в разлуке, когда бизнесмен Меркулов находился в СИЗО . Однако теперь беда позади, и Татьяна и Александр задумались о собственных детях. При этом, конечно, семья понимает, что "времени на материнство осталось не так уж и много".

Напомним, что у Татьяны Овсиенко уже есть взрослый приемный сын Игорь. Певица увидела мальчика во время благотворительной акции в детском доме в Пензе, узнала, что у него порок сердца и захотела помочь, а потом взяла в семью.