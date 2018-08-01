Звезды, бросившие приемных детей

Усыновление детей — вопрос деликатный. Некоторые звезды, которые решились взять ребёнка из детского дома, не афишируют это, другие, напротив, рассказывают об этом повсеместно. Но, к сожалению, не все истории усыновления оканчиваются счастливо. Эти известные люди не смогли справиться с приёмными детьми и вернули их в детдома.

1. Актриса Евдокия Германова в 2001 году усыновила мальчика, при этом собственных детей у неё не было. Из-за плотного гастрольного графика Евдокия отдала сына в школу в пять лет, после этого у парнишки начались проблемы: он плохо себя вёл, не обращал внимания на учителей, задирал сверстников. Врачи предположили, что у мальчика развивается шизофрения, а сама Германова выяснила, что родители приёмного сына принимали запрещённые препараты. В конце концов Евдокия отправила сына в психиатрическую клинику, где он пробыл год. За это время приёмная мама ни разу его не навестила, а после выхода из клиники мальчик узнал, что возвращается в детдом.