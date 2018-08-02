Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм

Сегодня мы поговорим о тех знаменитых женщинах, которые осознали тот момент, когда любовь к спиртному стала зависимостью. Они смогли вовремя остановиться и взять ситуацию под свой контроль.

Лера Кудрявцева

Хотя у телеведущей не было серьезной зависимости, она не скрывает, что любовь к спиртному в ее жизненном опыте есть. Лера начала регулярно выпивать после того, как развелась с первым мужем.

anews

По словам телеведущей, с помощью алкоголя она пыталась улучшить свое настроение, но вскоре она поняла, что будучи молодой мамой, она начала выпивать каждый день. Лера уверяет, что сейчас она совсем не употребляет алкоголь, даже по праздникам.

Адель

Как оказалось, красавица Адель топила в спиртном свои комплексы относительно лишнего веса. Когда певица только начинала выступать, она так сильно переживала о том, как она выглядит на сцене, что перед каждым шоу опрокидывала несколько стопок. Все закончилось тогда, когда Адель просто забыла слова песни. После такого стыда она решила остановиться.

Бритни Спирс

Все помнят тот самый срыв поп-принцессы. В один момент Бритни просто слетела с катушек, а ее репутация была подпорчена скандальными выходками. Тогда в ее жизни и было много алкоголя, но как только она рассталась с супругом, постепенно ушел и алкоголь из ее жизни. Сейчас Бритни снова в форме и является поклонником спорта и йоги.

Дрю Бэрримор

Как только вышел фильм "Инопланетянин" Стивена Спилберга , Дрю проснулась знаменитой. Ей тогда было лишь 6 лет, а после участия в мелодраме "Непримиримые противоречия" в 9 лет актриса начала курить. В 11 в ее жизни появилась выпивка, в 12 она начала курить травку, а в 13 попробовала кокаин. Тогда ее отправили на реабилитацию, но через год после выписки актриса пыталась совершить самоубийство. Лишь после того, как Дрю написала автобиографию в 15 лет, она начала восстанавливаться.

Келли Осборн

Долгое время Келли переживала по поводу своей внешности, а пример знаменитого отца приблизил девушку к злоупотреблению алкоголем. Трижды Келли оказывалась в реабилитационной клинике, в которой боролась не только со спиртным, но и с различными препаратами. Осборн неоднократно говорила, что все дело в ее слабой воли. В 2009 году она начала тренироваться для подготовки к "Танцам со звездами", и исключила спиртное и рациона. Этого правила она придерживается до сих пор.

Мелани Гриффит

Проблемы у актрисы начались еще в 18 лет, но впервые в реабилитационную клинику Гриффит попала в возрасте 30 лет. Подтолкнул ее к этому шагу развод со вторым мужем. Однако актриса постоянно срывалась и лишь Антонио Бандерас стал спасательным кругом Мелани: он помогал супруге выбираться из депрессий и держать себя в трезвости.

Лариса Гузеева

Актриса начала злоупотреблять спиртным после 25 лет, когда была в браке с первым мужем. Супруг страдал наркозависимостью, а также имел криминальное прошлое.

anews

Иногда Гузеева пила вместе с мужем, а иногда — назло ему. В один момент она поняла, что желание выпить становится все сильнее. Вместе с мужем из жизни актрисы ушла и выпивка. Впрочем, сама Лариса уверена, что бывших алкоголиков не бывает, как и наркоманов.

Лара Стоун

В возрасте 25 лет Лара Стоун отправилась на реабилитацию. Сама модель признавалась, что в ее сумочке постоянно лежала фляжка с выпивкой, а по утрам она "завтракала" коктейлями. Иногда она даже не могла вспомнить, что происходило с ней прошлой ночью. Но самое страшное, по словам Лары, это была агрессия, которая проявлялась вместе с опьянением. Лишь то, что она сама отправилась на реабилитацию, помогло ей прийти в себя. ​