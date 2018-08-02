Волочкова удивила своим декольте

Балерина совершила очередной фотопровал.

Анастасия Волочкова не зря в последнее время частенько отключает возможность комментировать свои фотографии в «Инстаграме». Ведь почти за каждый снимок на нее обрушивается шквал критики. То антифанатам не нравятся ее наряды, то не устраивает прическа звезды… В этот же раз они обратили внимание на бюст Насти. И в общем-то не зря.

@volochkova_art

В глубоком вырезе майки одна грудь Волочковой кажется едва ли не вдвое больше другой. Конечно, скорее всего, балерина просто приняла неудачную позу, но выглядит это весьма комично.

Кроме того, хейтеры раскритиковали и изящно скрещенные ножки танцовщицы, назвав их «возрастными». Кстати, ей не первый раз советуют не выставлять ноги на всеобщее обозрение. Напомним, недавно Анастасия выложила «голое» фото, где на ее бедрах невооруженным глазом заметны лишние килограммы и не совсем ровная кожа. А на голенях видны какие-то странные пятна — то ли синяки, то ли раздражение на коже. По мнению поклонников, забинтованные ступни и порядком отросший педикюр тоже вряд ли можно считать сексуальными.

Но звезду совершенно не беспокоят советы интернет-пользователей. Она по-прежнему погружена в свой новый роман с таинственным незнакомцем. За один день она целых три раза показала подписчикам огромный букет из алых роз, который подарил ей любимый. Что ж, хвастаться своим личным счастьем — это так по-женски…

А что касается бюста, у всех бывают неудачные фото. Тем более некоторым звездам, в отличие от Волочковой, действительно нечем гордиться.