Джей Ло показала кольцо стоимостью 11 млн рублей 

Звездные девушки продолжают «мериться каратами», как бы случайно выкладывая снимки с украшениями в Instagram. Вот и Дженнифер Лопес, отмечая день рождения, о котором мы уже рассказывали, поделилась еще несколькими праздничными фотографиями с тортом. Но угощение рассмотреть не удалось, все внимание приковало кольцо Cartier стоимостью 173 тысячи долларов (около 11 млн рублей!).
Как удалось выяснить таблоидам, кольцо Дженнифер получила в подарок от Алекса Родригеса еще в феврале, на День святого Валентина. Но до дня рождения так ни разу украшение и не надела… В комментариях кто-то обратил внимание, что бриллианты сверкают на безымянном пальце, а значит, если учесть, что пара может скрывать свою помолвку (а по некоторым слухам, и тайную свадьбу!), это может быть не простое кольцо, а помолвочное! Почему бы и нет, классическое украшение (с голубым бриллиантом весом 8,5 карата) у Джен уже было, когда она выходила замуж за Марка Энтони. Теперь это может быть и голова тигра из белого золота с изумрудами, бриллиантами и ониксом.