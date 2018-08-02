Мария Шумакова рассказала правду о рождении ребенка

Мария Шумакова рассказала, что несколько месяцев назад публиковала фото с коляской в Инстаграм, поэтому некоторые СМИ решили, что она родила ребенка, сообщив об этом в своих заголовках.

На самом деле матерью стала не актриса, а ее сестра. Мария заметила, что у семьи с появлением первенца действительно жизнь меняется кардинально. Ценности и приоритеты пересматриваются, ведь теперь главное — жизнь и развитие малыша.

Сама Шумакова о таких изменениях может только предполагать. Однако, девушку смущают молодые мамы, которые пишут в профиле Инстаграма "Счастливая мама и жена". Актриса уверена, что семья — это важно, но женщина не должна растворяться в других людях.

У каждого человека должны быть свои желания, цели и мысли. Через определенное время ребенок вырастет и у него начнется своя жизнь, но с чем останется мама? Актриса уверена, что слишком увлеченные семьей мамы потом говорят, что положили на ребенка "всю жизнь" и часто обвиняют детей в том, что она забрали их молодость и не оправдали ожиданий.

В то же время Шумакова уверена, что иногда доверять свою жизнь мужчине приятно, но не нужно забывать о собственных чувствах, стремлениях и желаниях.