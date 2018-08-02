Анджелина Джоли решилась на усыновление

Анджелина Джоли является не только популярной голливудской актрисой и секс-символом Голливуда. Все чаще о диве отзываются как о заботливой матери для шестерых детей. В скором времени большая семья Джоли может пополниться еще одним малышом.

Западная пресса разразилась статьями о том, что Анджелина Джоли всерьез рассматривает возможность усыновления седьмого ребенка. Согласно появившейся информации, как только актриса завершит съемки фильма "Малефисента-2" и судебный процесс с Брэдом Питтом , семья актрисы может пополниться очередным малышом.

По словам осведомленного источника, решение Джоли обусловлено тем, что "дети очень быстро растут и уже не нуждаются в ней так, как это было ранее". Более того, Джоли всегда хотела помочь сирийским детям, передает Celebrity Insider.

Судя по всему, она присматривается к мальчику из этой страны. "Ее сердце разбивается каждый раз, когда она видит, как страдает ребенок", — резюмировал инсайдер.

Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года. Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом.