Зрелые красотки, которые дадут фору нимфеткам 

Турецкая певица Айше Ажда Пеккан восхитила пользователей Интернета своими фотографиями, на которых она смотрится очень молодо. Судя по фото, женщине не больше сорока, хотя на самом деле Айше уже 72. А какие ещё знаменитости выглядят намного моложе, чем их ровесницы?
1. Кристи Бринкли, 64 года. Возраст не мешает Кристи позировать в бикини для модных журналов, при этом она запросто даст фору более молодым коллегам.
2. Кармен Делль‘Орефиче, 87 лет. Кармен впервые снялась для журнала Vogue в 14 лет и работает по сей день. Она не скрывает, что пользуется достижениями косметологии, но говорит, что к радикальным изменениям никогда не прибегала.
3. Джейн Фонда, 80 лет. Актриса, которая ввела в моду аэробику, на пороге девятого десятка сохраняет цветущий вид и удерживает за собой титул модной иконы.
4. Энди МакДауэлл, 60 лет. Актриса и модель уже много лет занимается йогой, которая и помогает ей поддерживать роскошную форму.
5. Хелен Миррен, 73 года. Хелен почти всегда появляется на красных дорожках в элегантных платьях, подчеркивающих женственную фигуру. Залогом привлекательности она называет правильное питание и умеренную физическую нагрузку.