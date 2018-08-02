Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса

Рождение ребёнка сильно меняет жизнь женщины, а некоторые мамаши и вовсе превращаются в наседок. Но есть и такие мамы, которым появление наследникам совсем не мешает, они продолжают вести разгульную жизнь, скидывая младенца бабушкам и няням. Эти знаменитые женщины решили, что воспитать их детей смогут и другие.

1. Бриджит Бардо, французская актриса, в 1960 году родила сына Николя в браке с актёром Жаком Шарье. Ребёнок не был желанным, Бриджит даже хотела избавиться от него во время беременности. После развода с Шарье она оставила сына в семье бывшего мужа. Сейчас Николя живёт в Норвегии и с матерью не общается, а две его дочери никогда не видели знаменитую бабушку.

2. Барбра Стрейзанд , американская актриса, певица, продюсер, так старалась преуспеть в бизнесе, что почти не занималась сыном Джейсоном. Мальчик появился на свет в 1966 году и уже через пять лет отправился в интернат. Звёздная мама почти 20 лет не вспоминала об отпрыске, а опомнилась лишь тогда, когда получила от него приглашение на свадьбу: Джейсон сочетался браком с другим мужчиной.