Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса 

Рождение ребёнка сильно меняет жизнь женщины, а некоторые мамаши и вовсе превращаются в наседок. Но есть и такие мамы, которым появление наследникам совсем не мешает, они продолжают вести разгульную жизнь, скидывая младенца бабушкам и няням. Эти знаменитые женщины решили, что воспитать их детей смогут и другие.
1. Бриджит Бардо, французская актриса, в 1960 году родила сына Николя в браке с актёром Жаком Шарье. Ребёнок не был желанным, Бриджит даже хотела избавиться от него во время беременности. После развода с Шарье она оставила сына в семье бывшего мужа. Сейчас Николя живёт в Норвегии и с матерью не общается, а две его дочери никогда не видели знаменитую бабушку.
2. Барбра Стрейзанд, американская актриса, певица, продюсер, так старалась преуспеть в бизнесе, что почти не занималась сыном Джейсоном. Мальчик появился на свет в 1966 году и уже через пять лет отправился в интернат. Звёздная мама почти 20 лет не вспоминала об отпрыске, а опомнилась лишь тогда, когда получила от него приглашение на свадьбу: Джейсон сочетался браком с другим мужчиной.
3. Кортни Лав, певица и вдова рок-музыканта Курта Кобейна, баловалась запрещёнными препаратами ещё с молодости и, по слухам, не отказалась от них во время беременности. Даже дочь Фрэнсис, которую Кортни родила в 1992 году, не смогла помочь ей измениться. Из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам Лав лишилась права воспитывать ребёнка, а сама Фрэнсис вспоминает, что жизнь с матерью была похожа на ад. Сейчас Фрэнсис находится в нормальных отношения с Кортни и не держит на неё зла.