Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети

Игорь Николаев опубликовал архивное фото с Ириной Аллегровой в молодости.
«Это мы с Ирой Аллегровой, каких-то 30 лет назад… А на ее вечере на «Новой Волне» в Сочи снова споем дуэтом, тряхнем, так сказать, репертуаром!» — написал в своем микроблоге бывший муж Наташи Королевой.
К слову, 66-летняя Ирина Аллегрова мало изменилась с тех пор, как было сделано памятное фото, на котором она позирует с популярным певцом и композитором. «Все та же масса буйных волос, джинса и стиль» — прокомментировали фото поклонники.
Снимок юной Ирины Аллегровой стал настоящим хитом в соцсети. Фанаты с удовольствием отметили, что с нетерпением ждут, когда любимцы публики исполнят старые хиты в дуэте.
Ирина Аллегрова, как и Алла Пугачева и София Ротару тщательно следит за своей внешностью. Однако не комментирует слухи о пластике использовании современных технологий для продления молодости таких, как уколы «красоты», обертывания и прочие бьюти-новинки. К слову, Примадонна отечественного шоу-бизнеса не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, однако врачи отговорили ее от операций, сославшись за возраст и здоровье артистки.