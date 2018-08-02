Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети

Снимок юной Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети

Игорь Николаев опубликовал архивное фото с Ириной Аллегровой в молодости.

«Это мы с Ирой Аллегровой, каких-то 30 лет назад… А на ее вечере на «Новой Волне» в Сочи снова споем дуэтом, тряхнем, так сказать, репертуаром!» — написал в своем микроблоге бывший муж Наташи Королевой

К слову, 66-летняя Ирина Аллегрова мало изменилась с тех пор, как было сделано памятное фото, на котором она позирует с популярным певцом и композитором. «Все та же масса буйных волос, джинса и стиль» — прокомментировали фото поклонники.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 2 Авг 2018 в 1:11 PDT Снимок юной Ирины Аллегровой стал настоящим хитом в соцсети. Фанаты с удовольствием отметили, что с нетерпением ждут, когда любимцы публики исполнят старые хиты в дуэте.