Ещё
Снимок Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снимок юной Аллегровой в джинсе стал хитом в соцсети 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Игорь Николаев опубликовал архивное фото с Ириной Аллегровой в молодости.
«Это мы с Ирой Аллегровой, каких-то 30 лет назад… А на ее вечере на «Новой Волне» в Сочи снова споем дуэтом, тряхнем, так сказать, репертуаром!» — написал в своем микроблоге бывший муж Наташи Королевой.
К слову, 66-летняя Ирина Аллегрова мало изменилась с тех пор, как было сделано памятное фото, на котором она позирует с популярным певцом и композитором. «Все та же масса буйных волос, джинса и стиль» — прокомментировали фото поклонники.
Снимок юной Ирины Аллегровой стал настоящим хитом в соцсети. Фанаты с удовольствием отметили, что с нетерпением ждут, когда любимцы публики исполнят старые хиты в дуэте.
Ирина Аллегрова, как и Алла Пугачева и София Ротару тщательно следит за своей внешностью. Однако не комментирует слухи о пластике использовании современных технологий для продления молодости таких, как уколы «красоты», обертывания и прочие бьюти-новинки. К слову, Примадонна отечественного шоу-бизнеса не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, однако врачи отговорили ее от операций, сославшись за возраст и здоровье артистки.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я с ума схожу»: Анна Седокова страдает от одиночества Подросший сын Королевой и Тарзана затмил красотой отца Интернет-хироманты прочат проблемы в браке принца Гарри
Женский форум1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Седокова сходит с ума без мужчины62
20 признаков того, что старость уже наступила63
«Ты должна все успевать»3
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана48
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
04:39
Что делают девушки на первом свидании
Психология
10:02
Реальные проблемы образования во всем мире
Дети
04:23
Анджелина Джоли решилась на усыновление
Звёзды
00:49
Анна Седокова сходит с ума без мужчины
Звёзды
10:35
Российские знаменитости, служившие в армии
Звёзды
02:54
Знаменитые женщины, которые побороли алкоголизм
Звёзды
05:34
Самые ужасные мамаши шоу-бизнеса
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение