Российские знаменитости, служившие в армии

Когда-то 23 февраля был праздником исключительно военных, но со временем он превратился в праздник всех мальчиков и мужчин и теперь в этот день поздравляют даже тех, кто никогда не служил в армии. Между тем, некоторые сегодняшние знаменитости не сочли возможным отказаться от службы и честно провели в армии два или три года.

1. Леонид Агутин проходил службу в пограничных войсках на карело-финской границе.

2. Фёдор Бондарчук отправился на армейскую службу в кавалерийский полк Таманской дивизии.

3. Егор Кончаловский также отдал долг Родине в Таманской дивизии.

4. Сергей Жигунов служил в 11-ом кавалерийском полку в Алабино, который был организован в 1962 году специально для киносъёмок.

5. Никита Михалков сам попросился в моряки и отправился на Тихоокеанский флот.

7. Илья Лагутенко тоже отслужил на ТОФ на полигоне на острове Русский.

8. Александр Серов отслужил на торпедном крейсере «Дзержинский» и даже сумел подняться до командира отделения торпедистов.

9. Игорь Лифанов отправился на флот на Дальний Восток сразу поле школы.