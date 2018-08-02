Российские знаменитости, служившие в армии 

Когда-то 23 февраля был праздником исключительно военных, но со временем он превратился в праздник всех мальчиков и мужчин и теперь в этот день поздравляют даже тех, кто никогда не служил в армии. Между тем, некоторые сегодняшние знаменитости не сочли возможным отказаться от службы и честно провели в армии два или три года.
1. Леонид Агутин проходил службу в пограничных войсках на карело-финской границе.
2. Фёдор Бондарчук отправился на армейскую службу в кавалерийский полк Таманской дивизии.
3. Егор Кончаловский также отдал долг Родине в Таманской дивизии.
4. Сергей Жигунов служил в 11-ом кавалерийском полку в Алабино, который был организован в 1962 году специально для киносъёмок.
5. Никита Михалков сам попросился в моряки и отправился на Тихоокеанский флот.
6. Евгений Гришковец также служил на Тихоокеанском флоте.
7. Илья Лагутенко тоже отслужил на ТОФ на полигоне на острове Русский.
8. Александр Серов отслужил на торпедном крейсере «Дзержинский» и даже сумел подняться до командира отделения торпедистов.
9. Игорь Лифанов отправился на флот на Дальний Восток сразу поле школы.
10. Сейчас в это сложно поверить, но Король гламура Сергей Зверев побывал в армии. Он проходил службу в войсках ПВО, которые базировались в Польше.