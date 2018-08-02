Анна Седокова сходит с ума без мужчины

Экс-солистка группы «ВИА Гра», секс-символ российского шоу-бизнеса, певица и актриса Анна Седокова страдает от одиночества. Вслед за ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой артистка пожаловалась на то, что в ее жизни уже давно нет мужчины. Певица не скрывает, что мечтает встретить того единственного и устала созерцать картину всеобщего счастья и любви.

«Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить ещё пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? Мама. Спасите, помогите»,

— написала в своем микроблоге певица.

К слову, у Анны Седоковой есть трое детей: 13-летняя Алина, 7-летняя Моника и годовалый сын Гектор. Поклонники отметили, что будучи многодетной мамой, певице стоит обратить внимание на своих детей, а не переживать из-за отсутствия мужчины.

Однако артистка продолжает страдать из-за расставания с бывшим возлюбленным и неустроенности в личной жизни. Не дает покоя ей и ситуация со средней дочерью Моникой. На данный момент девочка проживает с отцом, однако ее мама делает все возможное, чтобы добиться регулярного общения с дочерью без контроля посторонних. К сожалению, в последние месяцы Седокова может видеться с дочерью лишь под присмотром сотрудников опеки.