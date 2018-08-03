Регина Тодоренко в мини-платье станцевала тверк

Регина Тодоренко провела несколько незабываемых недель на одном из самых дорогих курортов мира — на острове Корсика. Компанию ей составлял Влад Топалов . Телеведущая долгое время отрицала, что их связывают романтические отношения. Однако во время отдыха певец сделал девушке предложение руки и сердца. Регина не устояла и похвасталась роскошным кольцом. Однако каникулы закончились, и звезда вернулась в столицу. На днях она стала гостьей одной из радиостанций.

Уже по традиции ведущая шоу Алла Довлатова предложила гостье станцевать. Тодоренко пришла в черном мини-платье, но это не помешало ей активно двигаться.

Отметим, что интересное положение телеведущей заметно невооруженным взглядом, однако она сама пока никак не комментирует слухи о том, что скоро она станет мамой.