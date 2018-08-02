«На следующий день приехала скорая»: Саша Савельева рассказала о неудачной голодовке

34-летняя певица Саша Савельева призналась в новом интервью, что не так давно попробовала голодать ради похудения.

Иногда звезды идут на отчаянные меры в погоне за идеальной фигурой и не останавливаются даже перед риском проблем со здоровьем. На днях солистка группы «Фабрика» Саша Савельева откровенно призналась, что попробовала совсем ничего не есть, чтобы похудеть. В итоге звезда оказалась в больнице.

«Поголодала я один раз 36 часов, чтобы подтянуть что-то там, — рассказала Савельева в интервью журналу «7 дней» . — На следующий день ко мне приехала скорая…».

К счастью, медики быстро восстановили хорошее самочувствие певицы с помощью капельниц и витаминов. Разумеется, больше Саша не предпринимала подобных попыток и вообще старается не сидеть на диетах, чтобы не истязать организм.

«Если чего-то не хватает, чувствуешь дискомфорт, становишься несчастным, — добавила звезда. — Я считаю, что правильное питание — это не запреты, ограничения и голодовки, а сбалансированное и разнообразное меню».