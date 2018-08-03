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Звёзды, которые никогда не были в браке
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Звёзды, которые никогда не были в браке 

Рамблер 22 минуты назад
Не каждому удаётся найти в жизни верного спутника, с которым захочется быть до последнего вдоха. Эти знаменитости успешны, они обласкали вниманием фанатов и критиков, но услышать звон свадебных колоколов у них пока не получилось.
1. Леонардо Ди Каприо, 43 года. Среди подружек Ди Каприо числились самые красивые женщины мира. Но ни одной женщине из череды фотомоделей и актрис так и не удалось затащить Леонардо под венец.
2. Опра Уинфри, 64 года. Телеведущая Опра Уинфри и бизнесмен Стедман Грэхем вместе уже почти три десятка лет. В девяностых годах они обвенчались в церкви, но официально узами брака себя так и не связали.
3. Кайли Миноуг, 50 лет. Миниатюрная австралийка несколько раз пыталась создать семью, но её не очень везло с мужчинами. В итоге к полувековому юбилею Кайли так и не замужем.
4. Аль Пачино, 78 лет. Актёр так и не решился вступить в брак, хотя в его жизни было с десяток романов с признанными красавицами. В 1998 году преподаватель актёрского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, а в 2001 году актриса Беверли Д’Анджело родила от Аля близнецов, но даже эти женщины не стали миссис Пачино.
Женский форум
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