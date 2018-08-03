Знаменитости, перестаравшиеся с похудением 

Мода диктует, что девушка должны быть стройной. Несмотря на набирающее силу движение бодипозитива, подавляющее большинство женщин всех возрастов стремятся приобрести подтянутую фигуру. Но эти знаменитые красотки, похоже, слегка перестарались с похудением и выглядят не привлекательно, а пугающе.
1. Рене Зеллвегер сыграла массу ролей и даже получила «Оскар» за роль в фильме «Холодная гора», но для зрителей она всегда остаётся очаровательной пухлощёкой Бриджит Джонс. В последнее время актриса сильно похудела, и это заметно состарило её, а неудачные пластические операции и вовсе изменили до неузнаваемости.
2. Сара Джессика Паркер никогда не была склонна к полноте. Даже во время беременности Сара не выглядела крупно, но природная худоба и стремление актрисы сохранить форму играют с ней злую шутку: фигура Паркер смотрится измождённо, а лицо — измученным и старым.
3. Анджелина Джоли когда-то обладали очень женственной фигурой, которая возвела её в статус секс-символа. Но сейчас актриса просто пугает своей худобой, особенно когда появляется в нарядах, которые оставляют открытыми руки и ноги.