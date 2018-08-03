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Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
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Знаменитости, перестаравшиеся с похудением 

Рамблер 6 часов назад
Мода диктует, что девушка должны быть стройной. Несмотря на набирающее силу движение бодипозитива, подавляющее большинство женщин всех возрастов стремятся приобрести подтянутую фигуру. Но эти знаменитые красотки, похоже, слегка перестарались с похудением и выглядят не привлекательно, а пугающе.
1. Рене Зеллвегер сыграла массу ролей и даже получила «Оскар» за роль в фильме «Холодная гора», но для зрителей она всегда остаётся очаровательной пухлощёкой Бриджит Джонс. В последнее время актриса сильно похудела, и это заметно состарило её, а неудачные пластические операции и вовсе изменили до неузнаваемости.
2. Сара Джессика Паркер никогда не была склонна к полноте. Даже во время беременности Сара не выглядела крупно, но природная худоба и стремление актрисы сохранить форму играют с ней злую шутку: фигура Паркер смотрится измождённо, а лицо — измученным и старым.
3. Анджелина Джоли когда-то обладали очень женственной фигурой, которая возвела её в статус секс-символа. Но сейчас актриса просто пугает своей худобой, особенно когда появляется в нарядах, которые оставляют открытыми руки и ноги.
Женский форум
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