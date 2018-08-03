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Они оставили жен ради юных любовниц
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Они оставили жен ради юных любовниц 

Рамблер 5 часов назад
В актёрской среде долговременные отношения — редкость. Впечатлительные и эмоциональные артисты нуждаются в новых впечатлениях и ощущениях, в том числе романтических. Лишь единицам удаётся найти источник вдохновения в постоянной партнёрше, другим требуется постоянный поиск. Не последнюю роль играет и кризис среднего возраста, когда зрелые и вроде бы состоявшиеся мужчины пытаются вдруг резко изменить свою жизнь, бросив всё нажитое и начиная роман с юной обольстительницей.
1. Владимир Кристовский, один из основателей группы Uma2rmaH прожил с женой супругой 17 лет. За эти годы в паре появилось четверо детей, однако даже они не остановили Владимира от ухода из семьи. По словам мужчины, любовные отношения с женой перешли в дружеские, что и вынудило его искать утешения на стороне. В 2014 году 38-летний певец женился на 27-летней подруге, которая спустя два года родила ему пятого ребёнка.
2. Джонни Депп, в молодости слывший буяном и скандалистом, остепенился, встретив французскую певицу Ванессу Паради. Она родила ему сына и дочь, супруги жили душа в душу, пока на съёмках ленты «Ромовый дневник» Депп не встретил актрису Эмбер Хёрд. Ради 23-летней красотки он оставил жену после 14 лет совместной жизни, а позднее женился на Хёрд. Через год молодая супруга обвинила Деппа в домашнем насилии и подала на развод.
3. Фёдор Бондарчук в 2016 году ошарашил общественность намерением расстаться с супругой Светланой, с которой он прожил 25 лет. Спустя непродолжительное время он начал появляться с актрисой Паулиной Андреевой, которую тут же обвинили в развале брака. Сам Бондарчук говорит, что Андреева появилась в его жизни в тот момент, когда его брак был уже формальностью. Несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте влюблённые по сей день вместе.
Женский форум
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