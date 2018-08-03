Виктория Лопырева закатила шикарную вечеринку

Праздник начался в зажигательном Рио, а закончился грандиозной вечеринкой на Миконосе, где красавица проводит свой отдых каждый год. Как рассказала Виктория Лопырева , она еще несколько месяцев назад решила, что будет отмечать свой день рождения именно в Рио, сообщив об этом своему близкому кругу. Но тогда ей мало кто поверил — слишком экзотичным выглядело это место. Но у нее все получилось так, как она задумывала.

«У меня есть традиция: я каждый год собираю самых близких подруг со всего мира, и мы проводим несколько дней вместе, — открыла свой секрет Лопырева. — В этом году, прежде чем отпраздновать мое 35-летие на Миконосе, мы улетели в Рио на три дня, где я и встретила свой день рождения».

На Миконосе праздник прошел в шикарном отеле с танцами до утра и морем элитного шампанского. Среди приглашенных друзей Виктории были замечены известные и уважаемые люди со всего мира: миллиардер Владислав Доронин , бизнесмен Стивен со своей супругой Деборой Ханг, Аиша и Халифа Аль Сувади, модель Кристина Романова , Джоанна Карим, Юлия Саная.