Ещё
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Лопырева закатила шикарную вечеринку 

WomanHit.ru 10 часов назад
Праздник начался в зажигательном Рио, а закончился грандиозной вечеринкой на Миконосе, где красавица проводит свой отдых каждый год. Как рассказала Виктория Лопырева, она еще несколько месяцев назад решила, что будет отмечать свой день рождения именно в Рио, сообщив об этом своему близкому кругу. Но тогда ей мало кто поверил — слишком экзотичным выглядело это место. Но у нее все получилось так, как она задумывала.
«У меня есть традиция: я каждый год собираю самых близких подруг со всего мира, и мы проводим несколько дней вместе, — открыла свой секрет Лопырева. — В этом году, прежде чем отпраздновать мое 35-летие на Миконосе, мы улетели в Рио на три дня, где я и встретила свой день рождения».
На Миконосе праздник прошел в шикарном отеле с танцами до утра и морем элитного шампанского. Среди приглашенных друзей Виктории были замечены известные и уважаемые люди со всего мира: миллиардер Владислав Доронин, бизнесмен Стивен со своей супругой Деборой Ханг, Аиша и Халифа Аль Сувади, модель Кристина Романова, Джоанна Карим, Юлия Саная.
womanhit.ru
WomanHit.ru: последние новости
На новом фото Брежневу снова путают с дочерью Меган Маркл будет доминировать в отношениях с принцем Гарри Лариса Долина рассталась с мужем
Женский форум10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Перемудрила с лицом — аж самой смешно!»2
Энистон призналась, почему у нее нет детей31
Некрасивые жены звездных красавцев8
Дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы6
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение