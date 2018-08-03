Артисты, переставшие быть похожими на самих себя 

Знаменитости уверяют, что им становится обидно, когда их перестают узнавать. Но некоторые звёзды своими руками уничтожают привлекательность и лишают себя особенностей внешности, за которые их так любят фанаты.
1. Осенью 2017 года певица Татьяна Овсиенко стала неузнаваемой. Фотографии артистки показали, что её пластический хирург явно перестарался: лицо Татьяны выглядело перетянутым, а губы чрезмерно увеличились. Поклонники преображение не оценили.
2. Лолита Милявская не скрывается от публики и не стесняется естественного вида. Подписчики аккаунта Лолиты могут наблюдать любимицу без макияжа и в обычной одежде и обожают такую откровенность певицы. Но вот на отредактированном снимке Милявская смотрится кукольной и неестественной. Хотя некоторые её почитатели отметили, что Лолита помолодела, другие осудили её за фотошоп.
3. Анастасия Волочкова известна эпатирующими фото со шпагатами. Но в прошлом году она поразила публику не растяжкой, а снимком с певицей Наташей Королёвой. Поклонники певицы сравнили неотретушированное фото Королёвой с теми, что она выкладывает в собственном аккаунте, и поразились тому, что артистка стала невероятно похожа на экс-супруга Игоря Николаева.