Звездные пары, в искренность которых не верят

Со стороны их жизнь кажется идеальной. Никаких проблем, публичных выяснений отношений и громких расставаний. Это-то у многих и вызывает сомнения. Собрали для вас пять пар, которых поклонники подозревают в фикции.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

После расставания с Ириной Шейк Криштиану обвинили в том, что у него с ней был контракт, который модель все же решила разорвать. Позже в СМИ появились слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации футболиста, которые он то ли в шутку, то ли всерьез подтвердил после одного из матчей в раздевалке, во время ссоры с товарищем по команде.

После того, как Криштиану воспользовался услугами суррогатной матери, многие сделали окончательный вывод о том, что он гей, но внезапно в конце 2016 года рядом с ним появилась миниатюрная брюнетка Джорджина Родригес. Спустя девять месяцев девушка родила футболисту дочь, а теперь дело, кажется, идет к свадьбе. Только вот поклонники португальского красавчика в эти отношения все равно не верят. Учитывая события прошлых лет, многие уверены, что с Джорджиной он тоже подписал контракт.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер никогда не давали поводов усомниться в искренности их отношений. Со стороны их пара выглядит идеальной семьей, без проблем и ссор. Но многие до сих пор не забыли историю о том, что предыдущие отношений Ирины с Криштиану Роналду, якобы были по контракту. Да и Брэдли так же, как и Кришти, регулярно подозревают в гомосексуализме. Надеемся, все это — полный бред и чистой воды вымысел.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Лео окончательно потерял доверие поклонников в вопросах личной жизни. Оскароносный актер с такой частотой меняет подружек, что фанаты не успевают запоминать их имена. Сейчас, например, актер встречается с Камилой Морроне. Он не изменяет своему вкусу, поэтому в качестве избранницы снова выбрал длинноногую блондинку модельной внешности. Но надолго ли это? Большинство романов Ди Каприо заканчиваются спустя полгода.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Говорят, Ким этот брак был нужнее. Якобы больше всего в этой жизни звезда реалити любит деньги и саму себя. У Канье проблем с финансами не было, и он мог обеспечить безбедную жизнь не только Ким, но и всем ее сестрам. Собственно, после свадьбы четы Кардашьян-Уэст пошла в гору карьера Кендалл Дженнер , да и на Кайли как-то все сразу обратили внимание. Совпадение? Не думаем.

Эмили Ратажковски и Себастьян Бир-Макклард

Эмили так быстро вышла замуж за 36-летнего продюсера, что никто так и не понял, что это вообще было. Сильне всего поклонников модели удивил тот факт, что буквально за пару месяцев до свадьбы Эмили еще встречалась с Джеффом Магидом, за которого, между прочим, собиралась выйти замуж. Хочется верить, что решение вступить в брак с Себастьяном не было поспешным.