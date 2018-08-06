«Самая горячая бабушка» не стесняется обнажаться

В своем Instagram 47-летняя Джина Стюарт регулярно выкладывает обнаженные снимки, демонстрируя шикарную фигуру.

Недавно Стюарт в очередной раз привлекла внимание общественности тем, что заявила на страницах соцсети, что собирается удалить силиконовые импланты из груди, поскольку они негативно влияют на здоровье. Она вставила их более 10 лет назад и никогда не скрывала от своих подписчиков этот факт. У юной Джины была маленькая грудь, из-за чего она всегда комплексовала, поэтому как только появилась возможность, Стюарт легла под нож и стала счастливой обладательницей четвертого размера.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 2 Авг 2018 в 8:11 PDT

Джина участвовала в конкурсе "Самая сексуальная бабуля в мире", конкурс она не выиграла, но оказалась в финале и обошла много молодых соперниц. С тех пор популярность Джины растет с каждым днем.

Теперь в многочисленных интервью и на своей странице в соцсети Стюарт делится секретами красоты и сохранения молодости. В ее меню входят яйца, курица, индейка, рыба, бобы овощи и творог. Девушка утверждает, что поддерживает стройность в основном именно диетой, а не изнуряющими физическими нагрузками.

Публикация от Gina Stewart (@strawberriesandcream1) 30 Июл 2018 в 9:39 PDT

Несмотря на то, что у Джины стоят импланты, а ее грудь от этого выглядит не очень естественно, она говорит, что хочет стареть достойно и не приветствует ботокс или любые другие инъекции.

А для ухода за лицом и телом она использует масло шиповника и кокосовое масло. Кстати, Джина считает, чтобы выглядеть молодо, необходимо использовать все натуральное: она не пьет из пластиковых бутылок, использует натуральную косметику и ест органические продукты.

У Стюарт четверо детей — два сына и две дочери возрастом 27, 25, 23 и 4. А в прошлом году Джина стала бабушкой.