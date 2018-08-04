Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

Знаменитая режиссер и актриса Рената Литвинова сейчас отдыхает у берегов Италии и проводит время вместе с друзьями на яхте. Обычно Рената не выкладывает в соцсети откровенные фото, но недавно она не удержалась и продемонстрировала поклонникам свою фигуру.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 31 Июл 2018 в 6:36 PDT

"В компании дерзкой Вивьен @viviennewestwood. Всматриваемся в волны", — подписала снимок актриса, имея в виду книгу, на страницах которой — фотография британского дизайнера моды Вивьен Вествуд.

Поклонники остались в полном восторге от снимка и принялись делать комплименты режиссеру в комментариях:

"Какой у вас прекрасный цвет кожи. Sunkissed…",

"Вы кажется подрумянились. Выглядит аппетитно!",

"Шикарная женщина, на шикарной яхте",

"Какая прекрасная морская прогулка. Это же вы, а не дочка?",

"Вам надо чаще улыбаться! Ваша улыбка озаряет все вокруг телом",

"Какие отличные снимки с этого отдыха у вас! Просто — любовь!",

"Женщина — тайна! Очень атмосферные снимки! Хорошего вам отдыха".

Некоторые же пользователи предположили, что Рената читает книгу о моде и стиле, поскольку давно этим увлекается. Совсем недавно она выкладывала снимки в довольно спорных нарядах, и ее поклонники даже решили, что режиссер поменяла свой изысканный стиль на более эпатажный.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 9 Июл 2018 в 8:33 PDT