Лорак сняла кольцо после известия об изменах мужа

В своем Instagram-блоге певица выложила фото, на котором четко видно руку без кольца.

@anilorak

В конце июля российская пресса объявила, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу изменяет ей с киевской тусовщицей Яной Беляевой в то время, как сама певица выступает на фестивале "Жара" в Баку. Сама Каролина никак не комментировала ситуацию и пропала из соцсетей, заставив поклонников поволноваться. Но на днях опубликовала новую инстаграм-историю с фото в обтягивающем черном платье. Пользователи тут же обратили внимание, что на безымянном пальце артистки отсутствует обручальное кольцо, и сделали вывод, что это "тонкий намек на толстые обстоятельства".

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:16 PDT

Напомним, у Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу растет семилетняя дочь София. Пара познакомилась в одном из турецких отелей, Мурат влюбился в девушку с первого взгляда и практически сразу решил отправиться к ней в Киев, чтобы жить вместе. Вместе они уже девять лет, за это время Мурат из обычного служащего в отеле превратился в бизнесмена, открыв уже четыре ресторана.