Навка возмутила фанатов поцелуем в губы с дочерью

Многие считают, что подобные проявления любви родителей к детям недопустимы и вредны.

Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка очень любит свою семью и часто делится счастливыми моментами личной жизни в социальных сетях. Довольно много постов звезда посвящает младшей дочери Надежде. Вот и на этот раз, делясь снимками семейного отдыха на море, Татьяна Навка разметила на странице в Instagram фотографию с Надей. На снимке Татьяна целует дочь в губы, желая показать искреннюю материнскую любовь к дочери.

Самое сладкое и вкусное создание на свете! 🎂🍩🍮

— подписала снимок фигуристка.

@tatiana_navka

Кадр выглядит мило, но не все подписчики Татьяны оценили подобное проявление любви мамы к дочери. Некоторые даже осудили звезду за то, что она позволяет себе такие поцелуи. «Нельзя ребенка целовать в губы даже маме», «Ну что за дикий поцелуй? Верю, что самая любимая, но не такой же поцелуй!», «Ужас!», «Вообще-то детей лучше в губы не целовать, не гигиенично, учитывая количество бактерий и разного рода вирусов передаваемых взрослыми», «Как будто любовь на камеру… Девочке страшно…», «Зачем в губы целовать ребенка?», «Спасите ребенка от матери», — можно прочесть в комментариях. Некоторые, правда, защитили Татьяну и заметили, что в этом нет ничего плохого, и снимок выглядит очень милым. Сама Татьяна данный спор решила не комментировать.

Напомним, в 2010 году Дмитрий Песков познакомился с Татьяной Навкой. У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным . В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.

От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.