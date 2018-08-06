Навка возмутила фанатов поцелуем в губы с дочерью 

Многие считают, что подобные проявления любви родителей к детям недопустимы и вредны.
Известная фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка очень любит свою семью и часто делится счастливыми моментами личной жизни в социальных сетях. Довольно много постов звезда посвящает младшей дочери Надежде. Вот и на этот раз, делясь снимками семейного отдыха на море, Татьяна Навка разметила на странице в Instagram фотографию с Надей. На снимке Татьяна целует дочь в губы, желая показать искреннюю материнскую любовь к дочери.
Самое сладкое и вкусное создание на свете! 🎂🍩🍮
— подписала снимок фигуристка.
@tatiana_navka
Кадр выглядит мило, но не все подписчики Татьяны оценили подобное проявление любви мамы к дочери. Некоторые даже осудили звезду за то, что она позволяет себе такие поцелуи. «Нельзя ребенка целовать в губы даже маме», «Ну что за дикий поцелуй? Верю, что самая любимая, но не такой же поцелуй!», «Ужас!», «Вообще-то детей лучше в губы не целовать, не гигиенично, учитывая количество бактерий и разного рода вирусов передаваемых взрослыми», «Как будто любовь на камеру… Девочке страшно…», «Зачем в губы целовать ребенка?», «Спасите ребенка от матери», — можно прочесть в комментариях. Некоторые, правда, защитили Татьяну и заметили, что в этом нет ничего плохого, и снимок выглядит очень милым. Сама Татьяна данный спор решила не комментировать.
Напомним, в 2010 году Дмитрий Песков познакомился с Татьяной Навкой. У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.
От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.
Заметим, что с помощью поцелуя в губы выражают любовь к своим детям многие звездные родители, например, Дженнифер Лопес, Дэвид Бекхэм и другие. Так, Бекхэм уже сталкивался с волной критики после того, как поцеловал свою дочь Харпер в губы и это увидела общественность. «Я целую всех своих детей в губы», — отвечает на данную критику Дэвид. Оправдываться пришлось и Хилари Дафф после поцелуя в губы 4-летнего сына: «Те, кто считает, что поцелуй в губы с моим четырехлетним ребенком неуместен, проходите мимо со своими искаженными мыслями и суждениями».