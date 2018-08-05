Ещё
Звезда «Дома-2» предложил Степаненко быть с ним
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Дома-2» предложил Степаненко быть с ним 

Рамблер 15 часов назад
Какой день вся страна говорит о громком и скандальном разводе в свое время главных юмористов страны — Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Причиной, на сколько известно, стал роман Евгения Вагановича с молодой ассистенткой. Теперь же Степаненко желает отсудить у супруга 80% совместно нажитого имущества, а оно у четы очень даже не скромное.
Может, в связи с этим, может — хайпа ради или, и впрямь, по любви, внимание на обиженную артистку обратил звезда популярной телестройки Рустам Солнцев. Он обратился к Елене в своем Инстаграме. Там молодой шоумен предложил женщине "замутить", ведь он еще молод и у него "все работает".
Женский форум33
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике67
Почему сводит ногу по ночам72
Лорак сняла кольцо после известия об изменах мужа15
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:47
Звезда «Дома-2» предложил Степаненко быть с ним
Звёзды
01:00
Лорак сняла кольцо после известия об изменах мужа
Звёзды
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение