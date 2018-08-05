Звезда «Дома-2» предложил Степаненко быть с ним 

Какой день вся страна говорит о громком и скандальном разводе в свое время главных юмористов страны — Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Причиной, на сколько известно, стал роман Евгения Вагановича с молодой ассистенткой. Теперь же Степаненко желает отсудить у супруга 80% совместно нажитого имущества, а оно у четы очень даже не скромное.
Может, в связи с этим, может — хайпа ради или, и впрямь, по любви, внимание на обиженную артистку обратил звезда популярной телестройки Рустам Солнцев. Он обратился к Елене в своем Инстаграме. Там молодой шоумен предложил женщине "замутить", ведь он еще молод и у него "все работает".