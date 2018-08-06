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80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
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«Решил начать все с чистого листа»: 80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму 

Passion.ru 5 часов назад
Илья Резник рассказал о решении повенчаться с супругой.
Накануне в одном из ялтинских храмов состоялся обряд венчания Ильи Резника и Ирины Романовой. Влюбленные вместе почти 20 лет, из них в браке — 6. Спустя год после обряда крещения, через который прошел поэт, они приняли важное решение.
«Приехав с моей Ирочкой в этом году в отпуск в Крым на все лето, мы решили, что ровно через год после моего крещения, мы хотим и обвенчаться здесь. Наш Батюшка Николай стал уже к этому времени Архимандритом Нестором и дал нам благословение на этот самый важный шаг в семейной жизни. Я обрел новые силы, здоровье, здесь, в Крыму. Говорят, что человеку, который покрестился в сознательном возрасте сам, прощаются все его прежние грехи и человек начинает свою жизнь заново. Вот и мы с Ириной решили начать все с чистого листа. Конечно, мы счастливы безмерно. И верим в то, что в этой земной жизни мы будем идти до конца рука об руку в любви к Создателю, друг к другу и ко всем людям и братьям нашим меньшим на земле. И когда-нибудь на небесах, (надеюсь, что с Божьей помощью, это будет не скоро), мы тоже будем вместе всегда», — рассказал поэт в интервью сайту «Экспресс газеты».
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