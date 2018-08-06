Ещё
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стас Пьеха год скрывал свой новый роман с молодой киевлянкой 

Passion.ru 15 часов назад
37-летний Стас Пьеха наконец вновь влюблен.
После разрыва с моделью и матерью его сына Петра Стас Пьеха долгое время был одинок. В итоге его сердце покорила режиссер клипа «Листы календаря» Елизавета Клюзко. Оказалось, что пара встречается уже год, но хранит это в тайне.
«Они знакомы давно, — рассказали журналу StarHit в окружении Стаса и Лизы. — Но настоящие чувства вспыхнули только год назад. Лиза — режиссер, окончила Национальный университет театра, кино и телевидения в столице Украины. Она разносторонняя, милая и скромная. Сочетание этих качеств и подкупило Пьеху. Кстати, его сестра Эрика души не чает в Клюзко, относится как к родной! Взаимопонимание у них на высшем уровне».
Напомним, Пьеха был женат на Наталье Горчаковой, но супруги расстались из-за стремления певца развивать карьеру. Сейчас девушка живет на две страны — в России и в Испании — и 4-летний сын пары довольно часто навещает отца.
Passion.ru: последние новости
«Я весила 99 килограммов»: Бейонсе рассказала о тяжелой беременности и опасных родах Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
Женский форум10  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни8
Почему сводит ногу по ночам75
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка42
Почему нельзя спать в самолете во время взлета8
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение