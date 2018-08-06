Что стало с солистками «ВИА Гры»

Группа «ВИА Гра» образовалась в Киеве в 2000-ом году. С тех в коллективе сменилось с десяток солисток, а некоторые певицы, некогда певшие в «ВИА Гре», начали выступать самостоятельно и весьма в этом преуспели. Как сложилась жизнь вокалисток, начинавших в группе?

1. Алёна Винницкая была первой участницей коллектива. В 2003 году она покинула проект и начала делать карьеру сольно, к сегодняшнему дню в её активе 8 альбомов, 23 клипа и саундтреки к трём фильмам. Сейчас 43-летняя певица продолжает заниматься музыкой. Алёна счастлива и в личной жизни, она замужем за продюсером Сергеем Алексеевым

2. Надежда Грановская , вторая участница первого состава «ВИА Гры», по совету продюсера коллектива Константина Меладзе в начале карьеры сменила фамилию Мейхер на псевдоним. В 2002 году Надежда покинула группу, чтобы родить сына, но потом вернулась. В 2006 году Грановская снова уходит из «ВИА Гры», но через три года опять становится участницей популярной группы. В 2011 году артистка снова забеременела и ушла из коллектива уже навсегда. 36-летняя Надежда замужем за бизнесменов Михаилом Уржумцевым , воспитывает троих детей, выступает на сцене и работает телеведущей.