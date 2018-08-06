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Знаменитости, которых не узнать без макияжа
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Знаменитости, которых не узнать без макияжа 

Рамблер 13 часов назад
Гламурные красотки, глядящие на нас с киноэкранов и страниц глянцевых журналов, порой вызывают жгучую зависть. У этих голливудских небожительниц фарфоровая кожа, идеальные волосы, безупречный макияж и роскошный маникюр. Но что если взглянуть на знаменитостей, когда они не вырядились для красной дорожки, а просто прогуливаются по парку?
1. Кристина Агилера начала выступать ещё подростком. За прошедшие пару десятков лет она столько раз экспериментировала с имиджем, что, кажется, уже никто и не помнит, как она выглядит на самом деле. В начале 2018 года Кристина опубликовала фото без макияжа и буквально сбила с ног поклонников очаровательными веснушками, которые она усердно скрывает.
2. Лина Хиди, звезда сериала «Игра престолов», тоже сумела поразить общественность. В сериале Лина играет бездушную холодную блондинку, но в реальности актриса — брюнетка. А если взглянут на фото Лины без мейк-апа, то можно убедиться, что с чистой кожей она куда моложавее, чем с тонной грима.
3. Леди Гага давно убедила всех, что банальность — не её путь. Экстравагантные наряды, дополненные вычурным и полностью меняющим черты лица макияжем Гага использует даже вне сцены. Но иногда она балует почитателей снимками без макияжа, и тогда предстаёт не эпатажной дивой, а прелестной девушкой.
Женский форум
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