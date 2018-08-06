Ещё
«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка 

Teleprogramma.pro 11 часов назад
Секс-символ 90-х годов, певица и модель Наталья Ветлицкая уже давно не выступает на сцене. Когда-то песни этой исполнительницы звучали из каждого утюга, а ее внимания добивались самые известные и обеспеченные мужчины. Сейчас 53-летняя Ветлицкая ведет размеренный образ жизни: она не посещает светские рауты и звездные «тусовки». Однако певица остается одной из самых красивых женщин на нашей эстраде.
Разумеется, с возрастом артистка набрала лишний вес, ее фигура округлилась, став более женственной, однако Наталья тщательно следит за собой.
teleprogramma.pro
Будучи зрелой дамой элегантного возраста — Ветлицкая выглядит куда лучше своей ровесниц, которые не раз прибегали к помощи пластических хирургов.
Поклонники едва узнали всеми любимую артистку, которая редко дает интервью и скрывает свою личную жизнь от публики.
teleprogramma.pro
Не портят артистку и мимические морщинки, гусиные лапки вокруг глаз, носогубные складки и легкая припухлость лица. «Да, Ветлицкая выглядит на свой возраст, но это замечательно», «Стареть нужно с достоинством. Посмотрите, на Наталью Ветлицкую, когда-то шикарная фигура и сексапильный образ, а теперь зрелая женщина с чувством стиля», «Стала элегантной, исчезли вычурные и нелепые костюмы!», «Ветлицкую не узнать! Эффектная женщина, всем бы так выглядеть в таком возрасте», — отметили поклонники.
Напомним, что Наталья Ветлицкая стала известной на весь Советский союз в 1988 году, когда присоединилась к популярной группе «Мираж». Поклонники помнят ее песни, ставшие хитами, среди них: «Посмотри в глаза», «Лунный кот», «Глаза цвета виски». В 2004 году, после рождения дочери, Наталья начала все реже выступать. Спустя четыре года она окончательно перебралась в Испанию и с тех пор ведет практически затворнический образ жизни.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Позавидует и молодежь»: Началова в мини-бикини затмила Валерию в алом купальнике Как две капли воды: старшая дочь Веры Брежневой выросла точной копией красавицы-мамы Илья Резник обвенчался с женой
Женский форум42
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые открыто говорят об интимной жизни8
Почему сводит ногу по ночам75
Что стало с солистками «ВИА Гры»1
Почему нельзя спать в самолете во время взлета8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
01:19
80-летний Илья Резник обвенчался в Крыму
Звёзды
00:40
Звездные пары, в искренность которых не верят
Звёзды
02:31
Ролевые игры в постели: какая в них опасность
Любовь
02:57
Самые скандальные разводы знаменитостей
Звёзды
00:21
Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
Звёзды
04:13
Стас Пьеха год скрывал роман с молодой киевлянкой
Звёзды
11:07
Скелеты в шкафах знаменитостей
Звёзды
02:26
Королева красоты отказалась от короны ради тату
Красота
12:51
Самые горячие тренды осени 2018 года
Мода
07:47
7 признаков того, что вы выглядите неухоженной
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение