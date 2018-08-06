«Ветлицкую не узнать!»: как выглядит артистка

Секс-символ 90-х годов, певица и модель Наталья Ветлицкая уже давно не выступает на сцене. Когда-то песни этой исполнительницы звучали из каждого утюга, а ее внимания добивались самые известные и обеспеченные мужчины. Сейчас 53-летняя Ветлицкая ведет размеренный образ жизни: она не посещает светские рауты и звездные «тусовки». Однако певица остается одной из самых красивых женщин на нашей эстраде.

Разумеется, с возрастом артистка набрала лишний вес, ее фигура округлилась, став более женственной, однако Наталья тщательно следит за собой.

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Будучи зрелой дамой элегантного возраста — Ветлицкая выглядит куда лучше своей ровесниц, которые не раз прибегали к помощи пластических хирургов.

Поклонники едва узнали всеми любимую артистку, которая редко дает интервью и скрывает свою личную жизнь от публики.

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Не портят артистку и мимические морщинки, гусиные лапки вокруг глаз, носогубные складки и легкая припухлость лица. «Да, Ветлицкая выглядит на свой возраст, но это замечательно», «Стареть нужно с достоинством. Посмотрите, на Наталью Ветлицкую, когда-то шикарная фигура и сексапильный образ, а теперь зрелая женщина с чувством стиля», «Стала элегантной, исчезли вычурные и нелепые костюмы!», «Ветлицкую не узнать! Эффектная женщина, всем бы так выглядеть в таком возрасте», — отметили поклонники.

Напомним, что Наталья Ветлицкая стала известной на весь Советский союз в 1988 году, когда присоединилась к популярной группе «Мираж». Поклонники помнят ее песни, ставшие хитами, среди них: «Посмотри в глаза», «Лунный кот», «Глаза цвета виски». В 2004 году, после рождения дочери, Наталья начала все реже выступать. Спустя четыре года она окончательно перебралась в Испанию и с тех пор ведет практически затворнический образ жизни.