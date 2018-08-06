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Скелеты в шкафах знаменитостей
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Скелеты в шкафах знаменитостей 

Рамблер 12 часов назад
У каждого есть секреты, которые не хочется раскрывать окружающим. Не являются исключением и знаменитости: у многих из них есть в прошлом нелицеприятные истории, и они хотели бы навсегда сохранить их в тайне.
1. Шарлиз Терон долгое время говорила, что её отец погиб в автокатастрофе, когда ей было 15. Позднее выяснилось, что мать Шарлиз застрелили отца-дебошира прямо на глазах дочери.
2. Лера Кудрявцева, вспоминая о втором муже, говорила, что он проводит время в деловых поездках. В реальности Матвей Морозов отбывал срок в Бутырской тюрьме за изнасилования и грабежи.
3. Джек Николсон рос в неполной семье, его воспитывали мать и сестра. В 1976 году журнал Time раскопал скандальную историю из прошлого семьи: на самом деле мать Джека была его бабушкой, а сестра — матерью.
4. Тери Хэтчер четверть века хранила ужасающую тайну. В 2002 году, когда её дядю обвинили в домогательствах к несовершеннолетним, звезда «Отчаянных домохозяек» рассказала, что дядя изнасиловал её, когда ей было 5 лет.
5. Опру Уинфри, самую влиятельную женщину шоу-бизнеса, выдала сестра, которая разоткровенничалась на телешоу. Женщина объявила, что Опра в 14 лет родила. К сожалению, малыш появился на свет недоношенным и через неделю умер.
Женский форум
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