Самые скандальные разводы знаменитостей

Развод является неприятным процессом, вызывающим трудности у всех пар. Однако наличие крупной суммы на счету и известности во всем мире лишь усугубляет масштабы развода для обоих партнеров.

Мел Гибсон

Во время брака с Робин Мур актер славился как заботливый и любящий супруг, но в 2009 он бросил семью ради русской пианистки Оксаны Григорьевой . В этих отношениях звезда Голливуда потерял былую репутацию и стал известен как скандалист, изменщик и лжец, позволяющий себе насилие в отношении женщин.

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После развода с Мур в 2006 году актер отдал половину своего состояния, когда последнее оценивалось в $850 млн, а содержание ребенка от россиянки обходится ему в $20 тысяч ежегодно.

Деми Мур

В браке с Брюсом Уиллисом актриса воспитала троих дочерей за 13 лет брака, а развод пришел очень неожиданно. Нажитое состояние семья решила не делить и актер благородно отказался от права на имущества, оставив все детям и жене.

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Второй брак Деми Мур разрушился спустя 6 лет, когда она узнала, что молодой и талантливый супруг Эштон Катчер изменяет ей с более молодыми дамами. За предательство актриса захотела более 300 млн отступных после развода.

Хайди Клум

Сил и Хайди Клум начали встречаться, когда модель уже знала о своей беременности от бывшего супруга. Несмотря на это, певец признал ребенка своим, и сразу после его рождения пара поженилась.

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Том Круз Однако этот брак продержался всего 7 лет, а после заявления о разводе на модель обрушились обвинения в неверности и обмане. В результате расставания Клум получила $53 млн

Публика верила, актер и Кэти Холмс искренне любят друг друга, поэтому, когда молодая пара в 2006 связала себя узами брака, их популярность увеличилась. В союзе у них родилась девочка Сури, но в 2012 году отношениям пришел конец.

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Влюбленные не раскрывают подробностей расставания, но известно, что Том Круз регулярно выплачивает алименты в размере $33 тысяч.

Джонни Депп

Актер влюбился с первого взгляда в женщину, которую впервые увидел в ресторане в 1998 году. Их отношения стремительно развивались и пара сразу стала любимицей публики.

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Несмотря на то, что Ванесса Паради и звезда Голливуда официально женаты не были, никто не мог предположить, что их отношения закончатся. После страстного прошлого бывшие возлюбленные остались друзьями.

Моника Беллуччи

Итальянка познакомилась со своим будущим супругом во время съемок ленты «Квартира», а во время отношений эта пара казалась идеальной. Однако в 2013 году публика не ожидала получить известие о разводе актрисы, поскольку ничего не предвещало беды.

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Как рассказала сама Беллуччи, все это время они жили «как друзья», что послужило причиной для расставания.

Дженнифер Лопес

Брак певицы с Марком Энтони казался идеальным, и Лопес выглядела счастливой все это время. В 2008 году у пары появились двойняшки Макс и Эмми, но уже спустя 3 года они уведомили о разводе.

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Бывшие супруги не рассказывают о причинах разрыва, но отметили, что решение далось им с трудом. Деления имущества не произошло, поскольку пара оказалась сосредоточена на опеке над отпрысками.