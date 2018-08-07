Рудковскую раскритиковали за стройные ноги

Новое видео в блоге Яны Рудковской разозлило ее фанатов.

43-летняя продюсер Яна Рудковская часто сталкивается с критикой в своем блоге. Подписчики не верят, что снимки, на которых она выглядит юной и стройной — настоящие.

Они обвиняют звезду в том, что все ее фотографии проходят тщательный отбор и обработку, а правильные ракурсы и ретушь рук, ног и коленей, не говоря уже о лице, помогают создавать желанный имидж.

Тот случай когда ты думаешь что снимают фото, а это оказывается видео на закате) 🦋 ps зато тут хорошо видно мои отфотошоленные ножки и ручки 🤘🏻 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 6 Авг 2018 в 9:10 PDT Опубликовав новый видеоролик, Яна попыталась доказать критикам, что они не правы. «Тот случай когда ты думаешь что снимают фото, а это оказывается видео на закате) ps зато тут хорошо видно мои отфотошоленные ножки и ручки», — написала она.

«Тот случай когда ты думаешь что снимают фото, а это оказывается видео на закате) ps зато тут хорошо видно мои отфотошоленные ножки и ручки», — обратилась женщина к хейтерам, опубликовав очередной пост.

«Что то бесить начала Рудковская. Одно и тоже, ноги выставляет и все. Сестра Волочковой по ходу», «Вы зациклились в последнее время на своих ногах», «Как-то третью неделю про ноги читать — зашквар полный, раньше такой аккаунт интересный был у Вас, а теперь Вы сами подписчиков провоцируете! зависть, зависть, зависть, другого слова нет, мы подписались не завидовать, а узнавать новое, красивое и интересное», «Какой то пост странный. Вроде бы, прогулка по морю, ветерок, музыка модная, платье приятной расцветки-ан нет, как то не чувствуется удовольствия от момента. Что-то вроде "назло кондуктору"…», «Как-то третью неделю про ноги читать-зашквар полный, раньше такой аккаунт интересный был у Вас, а теперь Вы сами подписчиков провоцируете! мужчины и молодые девушки грязью поливают всех подрят, просто кошмар!зависть, зависть, зависть, другого слова нет, мы подписались не завидовать, а узнавать новое, красивое и интересное! отписываюсь!», «Увы, Яна, вы не модель, и позировать как то не получается. Заинтересуйтесь уже чем нибудь возвышенным! Т. Навка и то с умными фразами философов делится с инета! А вы?! Вот смотришь на ваши публикации, и ничего, кроме отвращения, они не вызывают. Когда вам не давали общаться с сыновьями, вас тогда, действительно, было жалко, поскольку казались мудрой и умной женщиной, скромной. А сейчас в кого вы превратились?», «Как же жаль, что вам совершенно нечего сказать вашим подписчикам, кроме того, что у вас есть ноги. Если честно, ваш аккаунт самый раздражающий из всех. Вы поражаете своей пустотой, малодушием и безвкусицей. Вы пример того, кем быть никому не хочется. Ну или не должно хотеться», «Яна не надоело читать такие комментарии в свой адрес. Красивым женщинам не надо доказывать никому, что они красивы. А вы все кому то доказываете. Не внешность ваша и не ноги вызывает негатив, а ваше поведение. И зависти к вашей персоне никого нет поверьте. Ваш муж олимпийский чемпион ведёт себя скромно. Хотя он действительно трудяга. поэтому и стал олимпийским чемпионом. Вот его есть за что уважать, но не красуется как вы. Будьте леди, как Кристина, Каролина, лайма и многие другие, тогда все комментарии будут другими», — критикуют блогера постоянные подписчики.

«Яна, да забейте вы на этих злых теток! Я вообще поражаюсь, как можно вообще писать на чужой странице гадости или давать оценку внешним данным. Вы умница и красавица», «Хочется быть молодой и желанной, очень хорошо это понимаю) у Яны это получается», — защищают ее фанаты.