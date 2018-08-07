Звездные пары, пережившие измену

Не так давно в СМИ появилась информация о том, что Ани Лорак застала своего супруга за изменой. Мужчина попал на видео, снятое в киевском караоке-клубе. На кадрах было видно, как Мурат обнимает и гладит по ногам незнакомку. Это стало причиной разногласий и проблем в семье, однако не все измены заканчиваются разводом. Как раз о таких примерах мы вам и расскажем.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Звездная пара вместе уже два десятилетия. Практически сразу после знакомства закрутился их роман, а уже через год пара поженилась.

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Впрочем, в их семье не всегда все было гладко. В 2004 году в СМИ появилась информация, что Дэвид изменял Виктории со своей ассистенткой. В то время пара жила отдельно: Виктория записывала альбом в Лондоне, а Дэвид находился в Мадриде на тренировках. Хотя об изменах гудела вся пресса Британии, Виктория сказала, что доверяет супругу. Вскоре Виктория забеременела и разговоры про измену утихли.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Впервые Леонид и Анджелика встретились во время сборного концерта, и вскоре стали гастролировать вместе. В 1997 году пара поженилась, а не так давно в интернете начал распространяться ролик, на котором любвеобильный Агутин обнимает и целует незнакомку в Юрмале.

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Примирение далось супругам непросто: сперва Анджелика собрала вещи и уехала. Однако вскоре музыканты встретились — у них были запланированы совместные гастроли. Леонид объяснил свое поведение избытком выпивки. Варум простила супруга и теперь пара счастлива.

Джош Дюамель и Ферги

Примерно пять лет прошло с момента знакомства до свадьбы звездной пары. И уже через несколько месяцев после церемонии Джош изменил Ферги со стриптизершей, которая рассказала о происшествии в СМИ. На удивление многих, певица решила не подавать на развод и простила мужа.

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Увы, через 8 лет брака пара все же рассталась. Супруги приняли решение не делить сына, а быть родителями для Эксла на равных правах: водить его в школу по очереди, участвовать в его школьной жизни и проводить время вместе.

Вера Новикова и Сергей Жигунов

Пара познакомилась на съемках фильма "Шанс", когда Сергей только начинал свою карьеру в кино. Спустя 2 года после совместной работы они поженились и прожили в счастливом браке 21 год. Но потом стартовали съемки сериала "Моя прекрасная няня", в основе которой лежали романтические отношения между героиней Анастасии Заворотнюк и отцом семейства, которого играл Жигунов.

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Между коллегами по площадке вспыхнул роман, а обманутой жене на тот период пришлось нелегко, ведь кадры с новоиспеченными возлюбленными постоянно мелькали в прессе. Дело дошло до развода, но новую пассию Сергей решил не брать в жены — отношения быстро завершились. Некоторое время актер жил один, а потом отправился к бывшей супруге с извинениями. Новикова простила его и дала ему второй шанс, а в 2009 году пара повторно поженилась.

Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер

В 1997 году пара зарегистрировала свой брак, а уже в 2008 году в прессе стали появляться фото, на которых муж Паркер откровенно заигрывает с 25-летней официанткой. Из-за таких шокирующих подробностей Сара Джессика стала искать отдельное жилье и в итоге переехала к матери. ​

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Однако разрыв длился недолго: уже через несколько недель актер просил прощения на коленях у супруги и даже предложил обзавестись еще одним ребенком. Сара простила его с условием, что они будут делать вид, будто измены и не было. Примирение они действительно закрепили пополнением в семействе.