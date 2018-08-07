Звездные бабушки, которые одеваются как девочки 

Эти женщины на своем примере доказывают, что фразу «Девушка, можно с вами познакомиться?» можно услышать в любом возрасте.
Конечно, возраст — это всего лишь цифра в паспорте. И, конечно, эту цифру можно легко исправить, если… нарядиться соответствующим образом.
День рождения Софии Ротару (7 августа известная певица, бабушка двух внуков отпразднует 71-летие) «Летидор» решил отметить рейтингом звездных бабушек, которые предпочитают одеваться в тех же магазинах, что и их внучки.
София Ротару, 71 год
Модный топ, модный кулон, модные солнцезащитные очки, шикарные волосы, ослепительная улыбка. Может ли хоть кто-нибудь поверить в то, что в прошлом году народная артистка СССР София Ротару отпраздновала 70-летний юбилей?
Модные эксперты могли бы похвалить Софию Михайловну за разумный подход к своему гардеробу. Да-да, именно за разумный. Артистка всегда в курсе стильных трендов (судя по «Инстаграму», особенно по душе Ротару этнический стиль), но в то же время она выбирает только те вещи, которые действительно подчеркивают ее природную красоту.
На фото с невесткой и внучкой певица выглядит скорее не как бабушка, а как подруга молодых женщин. Как ей это удается, спросите вы. Подозреваем, что дело в активной жизненной позиции — София Михайловна просто-напросто не ассоциируется с человеком, которому можно дать больше 50 лет.
Да и стиль певицы также помогает ей выглядеть намного моложе своих лет. Например, на прогулку она выходит не просто в удобной одежде, а в мягких тренировочных брюках, дутой жилетке и модной майке. Интересно, консультирует ли Ротару в вопросах стиля ее внучка, известная модель София Евдокименко?
Татьяна Васильева, 71 год
Не так давно Татьяна Васильева стала бабушкой в четвертый раз. Глядя на ее кадры с малышкой Миррой, создается впечатление, что рождение внучек действует на известную актрису лучше, чем самые инновационные омолаживающие кремы — внешность Татьяны ничего не имеет общего с цифрами в графе «год рождения» в паспорте.
В гримерке Васильеву можно застать в рваных джинсах и черной блузке с декольте. Образ дополняют ярко-красные губы и маникюр в цвет. Согласитесь, весьма смелое цветовое решение для женщины за 70!
А недавно актриса опубликовала в своем «Инстаграме» фото в обтягивающих джинсах, рубашке с геометричным принтом, черно-белых кедах и куртке-фуфайке.
Стоит ли говорить, что поклонники одобрили «подростковый» образ звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная»? «Прекрасно выглядите! Всегда подтянуты, всегда с достоинством. Восхищаюсь.», «Да… на Танюшечке и куртка курткой станет! Все классно от и до…», «Вы потрясающе стильная и шикарная! и куртка хороша и очки идут и модные!» — не скупились на комплименты подписчики.
Алла Пугачева, 69 лет
Образы дивы российской эстрады нередко удивляют фанатов «молодежностью» и экстравагантностью. Быть может, бабушку Пугачеву выглядеть моложе своих лет подстегивают муж Максим Галкин и 4-летние двойняшки Лиза и Гарри?
Бессменные черные балахоны все-таки ушли в прошлое. А им на смену пришли свободные белые блузки, свитшоты ярких цветов, рваные джинсы и даже короткие шорты!
А если Алла Борисовна и выбирает черный наряд, то это будет платье, которое в очередной раз подчеркнет невероятно постройневшую фигуру Примадонны.
Не так давно Алла Борисовна с семьей посетила детский день рождения, где с удовольствием отплясывала то с дочерью, то с мужем. Наряд певицы (для выхода в свет Пугачева выбрала кружевную блузу и обтягивающие голубые джинсы с потертостями) буквально взорвал «Инстаграм» Максима Галкина восторженными комментариями поклонников: «Так держать!», «Такая она красавица!», «Алла такая кокетка, умничка».
И правда, в 69 лет Примадонна держит себя в форме на пятерку с плюсом!
Людмила Порывай, 72 года
Для одних женщин внук — стимул прекрасно выглядеть, для вторых — звездная дочь, для третьих — невероятный зять. А у Людмилы Порывай этих стимулов, по крайней мере, три. И вы прекрасно знаете, как их зовут — Архип, Наташа Королева и Сергей Глушко!
Телеведущей Людмиле Порывай уже за 70, но она продолжает радовать фанатов своими смелыми образами. На 16-летии своего внука Людмила Ивановна блистала в красном брючном костюме, который подчеркивал ее стройную талию, а на эфире «Русского радио» — в прозрачной белой блузе.
Говорят, если хочешь узнать, какой женщина будет в старости, достаточно посмотреть на ее маму. Если Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко — прим. ред.) в курсе этой «народной истины», то он уверен, что через лет через -дцать рядом с ним для обложек журналов будет позировать самая молодая и современная жена в мире.
Марина Юдашкина, 60 лет
Отыскать на этом фото бабушку — задача невероятная. Хотя, пожалуй, по-другому и быть не может, ведь Марина Владимировна — жена самого известного российского кутюрье Валентина Юдашкина. Женщина под стать мужу умело сочетает вещи разных стилей.
Бабушка и дедушка, позирующие с внуком на фоне марины с белоснежными яхтами, больше похожи на молодую пару с ребенком. Вот и верь после всего этого своим собственным глазам!
Однажды одну из фотографий со своей любимой внучкой Симона сопроводила подписью: «Изо всех сил стараюсь принять новое, возрастное отображение в зеркале (это самое сложное)…» И действительно, гладкая кожа, оформленные брови, очерченные скулы, шикарная копна волос доказывают, что Симона Яковлевна собралась стареть разве что на словах, но никак не на деле.
Кстати, бабушка Алисы приняла участие в записи альбома Тимати «Поколение». Рэпер часто посвящает маме трогательные посты в своем «Инстаграме»:
Ты эталон Мамы и Бабушки (но назвать тебя Бабушкой, язык не поворачивается).
Эмма Малинина, 56 лет
Жена Александра Малинина часто радует фанатов своими молодежными look'ами. Для семейных прогулок Эмма выбирает мини-платье с замысловатым узором, которое демонстрирует ее стройные ноги. Неудивительно, что фанаты часто сталкиваются с дилеммой, пытаясь разгадать, кто же находится рядом с 17-летней Устиньей: ее мама или подружка?
С собачкой и в шортах😉 еду на деловые переговоры🤓что подумают мои партнёры…
— подписала этот кадр Малинина.
Партнеры могут подумать что угодно, но только не то, что Эмма уже дважды бабушка!
Да и фигура у Эммы далеко не «бабушкинская». Каждую фотографию жены Александра Малинина в купальнике моментально начинают обсуждать все СМИ. И это не удивительно, такой фигуре может позавидовать даже сверстница Устиньи.
Татьяна Лютаева, 53 года
Мама Агнии Дитковските — одна из самых молодых бабушек нашего рейтинга. Актрисе всего 53 года, у нее потрясающая фигура, и этими козырями Татьяна Лютаева с удовольствием и на радость поклонникам пользуется.
Струящаяся туника выше колена в сочетании с белыми кроссовками и маленькой дамской сумочкой молодят Татьяну на пару десятков лет. Но главное даже не это. Вы посмотрите, с какой юношеской непринужденностью актриса носит такие молодежные вещи!
Актриса не стесняется представать перед фанатами даже в ночной рубашке. И правильно, такой фигурой грех не похвастаться! Что-то нам подсказывает, что 4-летний Федор (сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова — прим. ред.) очень гордится своей бабулей.