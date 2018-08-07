Звездные бабушки, которые одеваются как девочки

Эти женщины на своем примере доказывают, что фразу «Девушка, можно с вами познакомиться?» можно услышать в любом возрасте.

Конечно, возраст — это всего лишь цифра в паспорте. И, конечно, эту цифру можно легко исправить, если… нарядиться соответствующим образом.

День рождения Софии Ротару (7 августа известная певица, бабушка двух внуков отпразднует 71-летие) «Летидор» решил отметить рейтингом звездных бабушек, которые предпочитают одеваться в тех же магазинах, что и их внучки.

София Ротару, 71 год

Модный топ, модный кулон, модные солнцезащитные очки, шикарные волосы, ослепительная улыбка. Может ли хоть кто-нибудь поверить в то, что в прошлом году народная артистка СССР София Ротару отпраздновала 70-летний юбилей?

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 29 Апр 2018 в 4:41 PDT Модные эксперты могли бы похвалить Софию Михайловну за разумный подход к своему гардеробу. Да-да, именно за разумный. Артистка всегда в курсе стильных трендов (судя по «Инстаграму», особенно по душе Ротару этнический стиль), но в то же время она выбирает только те вещи, которые действительно подчеркивают ее природную красоту.

На фото с невесткой и внучкой певица выглядит скорее не как бабушка, а как подруга молодых женщин. Как ей это удается, спросите вы. Подозреваем, что дело в активной жизненной позиции — София Михайловна просто-напросто не ассоциируется с человеком, которому можно дать больше 50 лет.

Да и стиль певицы также помогает ей выглядеть намного моложе своих лет. Например, на прогулку она выходит не просто в удобной одежде, а в мягких тренировочных брюках, дутой жилетке и модной майке. Интересно, консультирует ли Ротару в вопросах стиля ее внучка, известная модель София Евдокименко

Татьяна Васильева, 71 год

Не так давно Татьяна Васильева стала бабушкой в четвертый раз. Глядя на ее кадры с малышкой Миррой, создается впечатление, что рождение внучек действует на известную актрису лучше, чем самые инновационные омолаживающие кремы — внешность Татьяны ничего не имеет общего с цифрами в графе «год рождения» в паспорте.

В гримерке Васильеву можно застать в рваных джинсах и черной блузке с декольте. Образ дополняют ярко-красные губы и маникюр в цвет. Согласитесь, весьма смелое цветовое решение для женщины за 70!

Стоит ли говорить, что поклонники одобрили «подростковый» образ звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная»? «Прекрасно выглядите! Всегда подтянуты, всегда с достоинством. Восхищаюсь.», «Да… на Танюшечке и куртка курткой станет! Все классно от и до…», «Вы потрясающе стильная и шикарная! и куртка хороша и очки идут и модные!» — не скупились на комплименты подписчики.

Алла Пугачева, 69 лет

Бессменные черные балахоны все-таки ушли в прошлое. А им на смену пришли свободные белые блузки, свитшоты ярких цветов, рваные джинсы и даже короткие шорты!

А если Алла Борисовна и выбирает черный наряд, то это будет платье, которое в очередной раз подчеркнет невероятно постройневшую фигуру Примадонны.

Не так давно Алла Борисовна с семьей посетила детский день рождения, где с удовольствием отплясывала то с дочерью, то с мужем. Наряд певицы (для выхода в свет Пугачева выбрала кружевную блузу и обтягивающие голубые джинсы с потертостями) буквально взорвал «Инстаграм» Максима Галкина восторженными комментариями поклонников: «Так держать!», «Такая она красавица!», «Алла такая кокетка, умничка».

И правда, в 69 лет Примадонна держит себя в форме на пятерку с плюсом!

Людмила Порывай, 72 года

Телеведущей Людмиле Порывай уже за 70, но она продолжает радовать фанатов своими смелыми образами. На 16-летии своего внука Людмила Ивановна блистала в красном брючном костюме, который подчеркивал ее стройную талию, а на эфире « Русского радио » — в прозрачной белой блузе.

Говорят, если хочешь узнать, какой женщина будет в старости, достаточно посмотреть на ее маму. Если Тарзан (настоящее имя Сергей Глушко — прим. ред.) в курсе этой «народной истины», то он уверен, что через лет через -дцать рядом с ним для обложек журналов будет позировать самая молодая и современная жена в мире.

Марина Юдашкина, 60 лет

Отыскать на этом фото бабушку — задача невероятная. Хотя, пожалуй, по-другому и быть не может, ведь Марина Владимировна — жена самого известного российского кутюрье Валентина Юдашкина . Женщина под стать мужу умело сочетает вещи разных стилей.

Поздравляем с Днём Семьи, Любви и Верности! Берегите друг друга! Счастья вашему дому!🙏🏼😀👋🏡 и Вашей семье! Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina) 8 Июл 2018 в 2:06 PDT Бабушка и дедушка, позирующие с внуком на фоне марины с белоснежными яхтами, больше похожи на молодую пару с ребенком. Вот и верь после всего этого своим собственным глазам!

Марина смело надевает ультракороткие шорты с простой футболкой и демонстрирует свою «слишком идеальную» фигуру.

Жена модельера не забывает следить за собой. Спорт, безукоризненное выполнение «бабушкиных обязанностей» и правильное питание делают свое дело — женщина выглядит намного моложе своих лет!

Симона Юнусова, 58 лет

Перед вами мама одного из самых стильных звездных пап в нашей стране и бабушка самой стильной 4-летней девочки «Инстаграма».

В свои 58 лет мама Тимати и бабушка Алисы выглядит значительно моложе своих лет.

Однажды одну из фотографий со своей любимой внучкой Симона сопроводила подписью: «Изо всех сил стараюсь принять новое, возрастное отображение в зеркале (это самое сложное)…» И действительно, гладкая кожа, оформленные брови, очерченные скулы, шикарная копна волос доказывают, что Симона Яковлевна собралась стареть разве что на словах, но никак не на деле.

Кстати, бабушка Алисы приняла участие в записи альбома Тимати «Поколение». Рэпер часто посвящает маме трогательные посты в своем «Инстаграме»:

Ты эталон Мамы и Бабушки (но назвать тебя Бабушкой, язык не поворачивается).

Эмма Малинина, 56 лет

С собачкой и в шортах😉 еду на деловые переговоры🤓что подумают мои партнёры…

— подписала этот кадр Малинина.

Партнеры могут подумать что угодно, но только не то, что Эмма уже дважды бабушка!

Да и фигура у Эммы далеко не «бабушкинская». Каждую фотографию жены Александра Малинина в купальнике моментально начинают обсуждать все СМИ. И это не удивительно, такой фигуре может позавидовать даже сверстница Устиньи.

Татьяна Лютаева, 53 года

Мама Агнии Дитковските — одна из самых молодых бабушек нашего рейтинга. Актрисе всего 53 года, у нее потрясающая фигура, и этими козырями Татьяна Лютаева с удовольствием и на радость поклонникам пользуется.

♥️♥️♥️Отдыхаю с Антоном Павловичем Ч. ♥️♥️♥️ Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) 18 Июн 2018 в 10:28 PDT Струящаяся туника выше колена в сочетании с белыми кроссовками и маленькой дамской сумочкой молодят Татьяну на пару десятков лет. Но главное даже не это. Вы посмотрите, с какой юношеской непринужденностью актриса носит такие молодежные вещи!