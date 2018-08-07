Дарью Мельникову подозревают в беременности 

Уххх, ну что? Позавтракаем вместе 😉? 29го июля мы устраиваем для вас супер Healthy Brunch 🌱🥕 в одном из лучших вегетарианских ресторанов Москвы @verdecafe_moscow! Во время вкусного и полезного ланча вы узнаете от @m_klondike о режиме дня и ритме ⏰. Как организовать ритм жизни, который подходит именно тебе ☝🏻. Спонтанность и дисциплина. Ранний подъем и все что вы хотели об этом узнать 👀)! Марина консультант по темам личного бренда, финансового потока, отношений и осознанности в жизни, психолог, фото-портретист, спикер 👅 Вторым спикером будет моя прекрасная подруга @anyutasizova Аня — актриса, гастроэнтузиаст, вегетарианка и сказочница. Может приготовить вкусный и красивый завтрак, даже если кажется, что ничего нет. Я до сих пор не понимаю, как она это делает! Но мы ее прижмём к стене)) Поговорим об альтернативах каше на завтрак и бранч 🥙 Чем радовать себя по утрам, быстро и качественно 🥑💪🏻) И ещё один прекрасный бонус — нас будет снимать @ninainbinderpics! А это значит, у вас останутся потрясающие фотографии с нашей встречи! Ну и собственно я)! Я буду просто есть 😂. Болтать с вами и слушать девушек. Они кладезь информации и опыта! Очень жду нашу встречу! Все вырученные деньги пойдут в детский хоспис «дом с маяком» ❤️ @children.hospice Цена бранча 1500 (еда и напитки входят в стоимость) Скорей пишите в Директ мне с пометкой #хочуназавтрак или @anyutasizova, или по номеру телефона +7 (968) 724-88-73! Кол-во мест ограничено! Фото @ellisgergedava 💛