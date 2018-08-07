Дарью Мельникову подозревают в беременности 

Недавно в Сети появились фотографии Дарьи Мельниковой, на которых у нее заметен округлившийся живот. При этом в своем Instagram актриса в последнее время позирует так, чтобы подписчикам не удалось рассмотреть ее возможные новые формы. Все это спровоцировало волну слухов о второй беременности звезды «Папиных дочек». Сама же Дарья пока предпочитает никак не комментировать эти домыслы.