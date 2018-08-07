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Дарью Мельникову подозревают в беременности
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Дарью Мельникову подозревают в беременности 

WMJ.ru 17 часов назад
В Сети обсуждают возможную вторую беременность 26-летней Дарьи Мельниковой.
Недавно в Сети появились фотографии Дарьи Мельниковой, на которых у нее заметен округлившийся живот. При этом в своем Instagram актриса в последнее время позирует так, чтобы подписчикам не удалось рассмотреть ее возможные новые формы. Все это спровоцировало волну слухов о второй беременности звезды «Папиных дочек». Сама же Дарья пока предпочитает никак не комментировать эти домыслы.

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Публикация от  Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh)

Впрочем, Мельникова и раньше скрывала личную жизнь от публики. Напомним, в конце августа 2013 года Дарья тайно вышла замуж за актера Артура Смольянинова. А в октябре 2015 у пары родился сын, названный в честь Артура.
Будем следить за развитием событий.
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Женский форум15  Ещё 1 источник 
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