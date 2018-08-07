Звезды, спустившие состояния на глупости

Голливудские знаменитости, накопившие десятки миллионов долларов, порой в один момент становятся бедняками. Конечно, у них остаётся армия фанатов, которые любят своего кумира всегда, но вот запросы потерявшим состояние звёздам приходится умерять.

1. Николас Кейдж . Когда-то актёр был одной из самых высокооплачиваемых звёзд, и одно только имя Кейджа на афише гарантировало интерес публики. За полтора десятка лет участия в крупных и успешных проектах Николас заполучил «Оскар» (за ленту «Покидая Лас-Вегас») и состояние в 150 000 000 долларов. Однако роскошный образ жизни разорил актёра, в 2009 году его признали банкротом.

2. Джонни Депп . В начале 2017 года управляющие сообщили Деппу, что он близок к разорению. Уменьшению состояния Джонни сильно поспособствовал скандальный развод с Эмбер Хёрд, но и сам Джонни не любит себе отказывать в роскоши. Прислуга, частные самолёты, премиальный алкоголь — всё это требует существенных трат. К тому же Депп владеет несколькими коллекциями: антикварных шляп, гитар, чучел животных, которые он постоянно пополняет новыми дорогими экземплярами. Результат такой расточительности — заметное уменьшение состояния.