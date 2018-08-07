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Звезды, спустившие состояния на глупости
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Звезды, спустившие состояния на глупости 

Рамблер 4 часа назад
Голливудские знаменитости, накопившие десятки миллионов долларов, порой в один момент становятся бедняками. Конечно, у них остаётся армия фанатов, которые любят своего кумира всегда, но вот запросы потерявшим состояние звёздам приходится умерять.
1. Николас Кейдж. Когда-то актёр был одной из самых высокооплачиваемых звёзд, и одно только имя Кейджа на афише гарантировало интерес публики. За полтора десятка лет участия в крупных и успешных проектах Николас заполучил «Оскар» (за ленту «Покидая Лас-Вегас») и состояние в 150 000 000 долларов. Однако роскошный образ жизни разорил актёра, в 2009 году его признали банкротом.
2. Джонни Депп. В начале 2017 года управляющие сообщили Деппу, что он близок к разорению. Уменьшению состояния Джонни сильно поспособствовал скандальный развод с Эмбер Хёрд, но и сам Джонни не любит себе отказывать в роскоши. Прислуга, частные самолёты, премиальный алкоголь — всё это требует существенных трат. К тому же Депп владеет несколькими коллекциями: антикварных шляп, гитар, чучел животных, которые он постоянно пополняет новыми дорогими экземплярами. Результат такой расточительности — заметное уменьшение состояния.
3. Линдси Лохан. Юная многообещающая голливудская звезда не вынесла испытания славой. Гонорары, полученные за участие в семейных комедиях, Линдси спустила на развлечения и выпивку, а потом на лечение в реабилитационных центрах. Несколько лет назад актрису объявили банкротом, долг пришлось выплачивать её семье и друзьям. На начало 2018 года состояние Лохан оценили в 500 000 долларов, что по голливудским меркам ничтожно мало.
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