«Папину дочку» подозревают в беременности

«Папину дочку» Дашу Мельникову подозревают в беременности

Актриса отдает предпочтение свободным нарядам.

Публикация от Дарья Мельникова @movem.me (@melnikovadsh) 21 Июн 2018 в 5:50 PDT 26-летняя Дарья Мельникова , получившая широкую известность благодаря съмкам в сериале «Папины дочки» и фильме «Стальная бабочка», впервые стала мамой в 2015 году. В браке с коллегой Артуром Смольяниновым у нее родился сын, которого назвали в честь отца.

В последнее время внимательные подписчики стали замечать, что на фотографиях, которыми девушка делится в социальных сетях, она, как правило, запечатлена крупным планом, либо в наряде свободного кроя. А недавно актриса заявила в «Инстаграме», что формирует для себя идеальный режим. Все это навело многих на мысли, что Даша снова беременна. Но хозяйка страницы никак не комментирует эти домыслы.