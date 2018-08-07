«Папину дочку» подозревают в беременности

Актриса отдает предпочтение свободным нарядам.
26-летняя Дарья Мельникова, получившая широкую известность благодаря съмкам в сериале «Папины дочки» и фильме «Стальная бабочка», впервые стала мамой в 2015 году. В браке с коллегой Артуром Смольяниновым у нее родился сын, которого назвали в честь отца.
В последнее время внимательные подписчики стали замечать, что на фотографиях, которыми девушка делится в социальных сетях, она, как правило, запечатлена крупным планом, либо в наряде свободного кроя. А недавно актриса заявила в «Инстаграме», что формирует для себя идеальный режим. Все это навело многих на мысли, что Даша снова беременна. Но хозяйка страницы никак не комментирует эти домыслы.