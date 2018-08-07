СМИ: любовница Петросяна беременна

Инсайдеры подозревают, что причиной развода юмориста стала 29-летняя Татьяна Брухунова.

Новость о расставании Евгения Петросяна Елены Степаненко стала громом среди ясного неба для их поклонников. Пара не комментирует происходящее, однако журналисты начали собственное расследование и выяснили, что причиной развода одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса могла стать помощница Евгения — 29-летняя Татьяна Брухунова. СМИ пишут, что девушка ждет ребенка от 72-летнего артиста, ссылаясь на жителя дома, где выросла Брухунова.

«Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — заявил инсайдер « Комсомольской правде ».

Напомним, что о разводе Петросяна и Степаненко стало известно, когда пара обратилась в суд с целью раздела совместно нажитого имущества. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд рублей.