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СМИ: любовница Петросяна беременна
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СМИ: любовница Петросяна беременна 

WomanHit.ru 4 часа назад
Инсайдеры подозревают, что причиной развода юмориста стала 29-летняя Татьяна Брухунова.
Новость о расставании Евгения Петросяна и Елены Степаненко стала громом среди ясного неба для их поклонников. Пара не комментирует происходящее, однако журналисты начали собственное расследование и выяснили, что причиной развода одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса могла стать помощница Евгения — 29-летняя Татьяна Брухунова. СМИ пишут, что девушка ждет ребенка от 72-летнего артиста, ссылаясь на жителя дома, где выросла Брухунова.
«Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — заявил инсайдер «Комсомольской правде».
Напомним, что о разводе Петросяна и Степаненко стало известно, когда пара обратилась в суд с целью раздела совместно нажитого имущества. По некоторым данным, оно оценивается в 1,5 млрд рублей.
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