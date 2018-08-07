Знаменитости с дефектами, которые вы не заметили

Если вы думаете, что стать звездой может лишь человек с безупречной внешностью, то вы ошибаетесь. У многих знаменитостей есть изъяны, которые незаметны лишь при беглом взгляде, но если присмотреться с к ним получше, то можно увидеть и шрамы, и разноцветные глаза, и дефекты конечностей.

1. У актёра Дэна Эйкройда глаза имеют разный цвет, а пальцы на ноге сросшиеся.

2. У Меган Фокс аномалия развития пальцев, которая называется брахидактилия: первые фаланги больших пальцев актрисы несоразмерно малы.

3. Энди Гарсия — один из сиамских близнецов. Он появился на свет вместе с крошечным братом, который рос из его плеча. Операция разъединения прошла успешно, но оставила шрам на плече актёра.

4. На лице певца Сила видно много шрамов. Это следствие красной волчанки.

5. Актёр Дензел Вашингтон не скрывает сильно искривлённый мизинец. В детстве Дензел сломал его, палец сросся неправильно и остался кривым.

6. У Дэвида Боуи была выраженная гетерохромия. Но у него гетерохромия не была врождёной: радужная оболочка одного глаза изменилась после травмы.

7. Дэрил Ханна в детстве получила травму указательного пальца левой руки, так что теперь на нём отсутствует верхняя фаланга.